Turčijo pretresa škandal: drugoligaš podpisal pogodbo z nogometašem, ki to ni ...

Zaradi divjanja pandemije koronavirusa tudi najbogatejši klubi "tanko piskajo" in so zabredli v takšne in drugačne težave, ki so predvsem finančne narave. Šele kako hudo je manjšim klubom. Med takšne gotovo sodi tudi turški drugoligaš Akhisarspor, ki ga je v težkih časih zapustilo kar nekaj nogometašev, potem pa je na dan priplaval velik škandal. Turška nogometna zveza je namreč začela postopek proti klubu zaradi spornega prestopa nogometaša. Preiskava je pokazala, da 20-letni Nigerijec Martins Chisom, ki ga je pred kratkim v klub pripeljal Akhisarspor, sploh ni nogometaš. Da je stvar še bolj bizarna pove podatek, da v življenju ni zaigral niti za en klub. "Martins Chisom je "elegantno'"poziral z dresom in pogodbo v klubskih prostorih, toda nikoli ni zares zaigral za Akhisarspor," pišejo turški mediji in dodajajo, da klub brez dvoma čaka huda kazen, saj ne gre za edino nepravilnost. "Poleg Nigerijca je v klub v kratkem obdobju prišlo neverjetnih 27 nogometašev. Od tega jih kar trinajst nikoli ni ugledalo prve ekipe. V glavnem gre za igralce, ki prihajajo iz četrtega in petega ranga turškega klubskega nogometa."