Mladi slovenski reprezentant se seli na Portugalsko

"Zdaj me čaka novo poglavje - v drugem klubu, v drugi državi. Želim se izboljšati, razviti in osredotočiti na vsak trening in tekmo. Seveda bom spremljal Ruchov napredek iz Portugalske, saj sem postal njegov navijač. Tako bo za vedno," je za spletno stran Rucha, kot poroča STA, povedal Martin Turk. Leta 2003 rojeni vratar se je lani poleti pridružil poljskemu klubu iz Parme, pred tem je v Italiji igral tudi za Sampdorio.