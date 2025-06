Kako se lotiti Anglije? Recept je po mnenju kapetana preprost

Mlada slovenska reprezentanca se bo v nedeljo na drugi tekmi evropskega prvenstva pomerila z Anglijo. Jasno je, kdo je v vlogi favorita, vendar so varovanci Andreja Razdrha na prvi tekmi dokazali, da se lahko enakovredno kosajo tudi s tako zvezdniškimi reprezentancami. Za ohranitev upanja na napredovanje Slovenija potrebuje vsaj točko. Za to pa bo potrebno izkoristiti priložnosti, ki se bodo ponudile, poudarja kapetan Martin Turk. Prenos na Kanalu A in VOYO ob 17.45.