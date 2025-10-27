Svetli način
Turki zaradi vplačevanja stav preiskujejo vsaj 152 nogometnih sodnikov

Istanbul, 27. 10. 2025 17.10 | Posodobljeno pred 52 minutami

STA
V Turčiji preiskujejo najmanj 152 nogometnih sodnikov, vključno z nekaterimi na nacionalni ravni, ki so vplačevali stave na tekme kljub prepovedi, je razkril predsednik turške nogometne zveze (TFF) Ibrahim Haciosmanoglu. Prvi mož je zagrozil s takojšnjimi kazenskimi ukrepi proti vpletenim nogometnim sodnikom.

Ibrahim Haciosmanoglu
Ibrahim Haciosmanoglu FOTO: AP

Notranja preiskava 571 sodnikov je pokazala, da ima 371 sodnikov stavne račune, 152 sodnikov pa je dejavnih na stavnicah, je v izjavi za javnost razkril prvi mož zveze. "Odločeni smo, da nogomet očistimo vseh sledi korupcije. Ne bomo delali izjem," je dejal Ibrahim Haciosmanoglu in zagrozil s kaznimi.

Deset inkriminiranih sodnikov je oddalo več kot 10.000 stav, eden od njih 18.227 stav, 42 sodnikov je stavilo na izide več kot 1000 nogometnih tekem, je pojasnil vodja TFF. Za zdaj še ni jasno, ali je kateri od sodnikov osumljen stav na tekme, na katerih je sodil tudi sam. Prav tako za zdaj identiteta sodnikov, vpletenih v stave, ni javno znana.

Delavec_Slo
27. 10. 2025 18.03
+1
Aha pa smo tam, kot vedno govorim, da je vse podkupljeno!
ODGOVORI
1 0
