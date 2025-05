Turnir Bundes Cup se vrača!

Po lanskem uspehu, ko je šport povezal številne ljudi, tudi letos pripravljajo nepozaben nogometni dogodek, ki bo združil ekipe, navijače in ljubitelje nogometa iz različnih okolij. Z ulično igro bodo ponovno obudili športni duh, ekipno sodelovanje in ustvarili priložnosti za nova prijateljstva.

Letošnji turnir bo, kot obljublja organizator, še večji in boljši – z več akcije, zabave in priložnosti za povezovanje. Vsaka ekipa bo imela priložnost pokazati svoje nogometne veščine, a kljub tekmovalnosti najpomembnejša vrednota ostaja skupnost, ki jo gradimo skupaj. Vse to bo ustvarilo nepozabno vzdušje, kjer se šport prepleta z druženjem in zabavo.