Turnir Bundes Cup 2026 – jesenski nogometni spektakel

Turnir Bundes Cup 2026 FOTO: 24ur.com

Turnir Bundes Cup, peti po vrsti, se vrača tudi v septembru. Dogodek bo ostal enako vznemirljiv, poln akcije in predvsem – povezanosti skupnosti. Turnir bo kot vedno potekal v ljubljanskih Fužinah. 18., 19. in 20. september 2026. Že petič zapored bo Bundes Cup združil igralce, navijače in vse ljubitelje nogometa. Turnir je namenjen tako izkušenim ekipam kot tudi tistim, ki želijo doživeti pravo ulično nogometno izkušnjo. Športni duh, prijateljstvo, fair play in povezanost skupnosti ostajajo vrednote, ki Bundes Cup naredijo nekaj posebnega.

Tudi letos se bodo na betonu pomerile članske in veteranske ekipe, ki bodo v boju za prestižni naslov in bogat nagradni sklad poskrbele za vrhunske tekme ter nepozabne nogometne trenutke. Letošnji turnir bo priložnost za vse ljubitelje nogometa, da se zberejo na Fužinah in pokažejo svoje spretnosti. Tekmovanje, ki je odprto tako za začetnike kot tudi izkušene igralce, temelji na športnem duhu, prijateljstvu in ekipnem sodelovanju. Udeleženci bodo imeli priložnost pokazati svoje talente, uživati v igri in ustvariti nepozabne spomine z drugimi strastnimi nogometaši.

Spomin na lanskoletni turnir, ki je upravičil in presegel pričakovanja. FOTO: Damjan Žibert

Zadnja štiri leta so marljivi organizatorji pod streho uspešno spravili enega (naj)bolj prepoznavnih malonogometnih turnirjev za rekreativce pri nas. Turnir Bundes Cup je potekal v ljubljanskih Fužinah. Poleg glavnega turnirja za odrasle so letos prvič organizirali tudi turnir za otroke. Bundes Cup 2026, šlo bo za peto izvedbo turnirja, ki bo sredi septembra v dveh dneh privabil okoli 2000 radovednežev, je tudi priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti.

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Letošnji turnir bo še večji in boljši – z več akcije, zabave in priložnosti za povezovanje. Vsaka ekipa bo imela priložnost pokazati svoje nogometne veščine, a kljub tekmovalnosti najpomembnejša vrednota ostaja skupnost, ki jo gradijo skupaj. Vse to bo ustvarilo nepozabno vzdušje, kjer se šport prepleta z druženjem in zabavo.

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