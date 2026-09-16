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Nogomet

Turnir Bundes Cup 2026 – jesenski nogometni spektakel

Ljubljana, 16. 09. 2026 08.22 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bundes Cup 2025

Bundes Cup se tudi letos tradicionalno vrača v septembru. Po izjemnem majskem malonogometnem turnirju bomo ponovno tri dni živeli za nogomet, druženje in nepozabno vzdušje na legendarnih betonskih igriščih Fužin. Bundes Cup ni le turnir – je tradicija.

Turnir Bundes Cup 2026
Turnir Bundes Cup 2026
FOTO: 24ur.com

Turnir Bundes Cup, peti po vrsti, se vrača tudi v septembru. Dogodek bo ostal enako vznemirljiv, poln akcije in predvsem – povezanosti skupnosti. Turnir bo kot vedno potekal v ljubljanskih Fužinah. 18., 19. in 20. september 2026.

Že petič zapored bo Bundes Cup združil igralce, navijače in vse ljubitelje nogometa. Turnir je namenjen tako izkušenim ekipam kot tudi tistim, ki želijo doživeti pravo ulično nogometno izkušnjo. Športni duh, prijateljstvo, fair play in povezanost skupnosti ostajajo vrednote, ki Bundes Cup naredijo nekaj posebnega.

Preberi še Bundes Cup 2026: pomladni nogometni spektakel, ki se ga ne sme zamuditi

Tudi letos se bodo na betonu pomerile članske in veteranske ekipe, ki bodo v boju za prestižni naslov in bogat nagradni sklad poskrbele za vrhunske tekme ter nepozabne nogometne trenutke.

Letošnji turnir bo priložnost za vse ljubitelje nogometa, da se zberejo na Fužinah in pokažejo svoje spretnosti. Tekmovanje, ki je odprto tako za začetnike kot tudi izkušene igralce, temelji na športnem duhu, prijateljstvu in ekipnem sodelovanju. Udeleženci bodo imeli priložnost pokazati svoje talente, uživati v igri in ustvariti nepozabne spomine z drugimi strastnimi nogometaši.

Spomin na lanskoletni turnir, ki je upravičil in presegel pričakovanja.
Spomin na lanskoletni turnir, ki je upravičil in presegel pričakovanja.
FOTO: Damjan Žibert

Zadnja štiri leta so marljivi organizatorji pod streho uspešno spravili enega (naj)bolj prepoznavnih malonogometnih turnirjev za rekreativce pri nas. Turnir Bundes Cup je potekal v ljubljanskih Fužinah. Poleg glavnega turnirja za odrasle so letos prvič organizirali tudi turnir za otroke.

Bundes Cup 2026, šlo bo za peto izvedbo turnirja, ki bo sredi septembra v dveh dneh privabil okoli 2000 radovednežev, je tudi priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti.

Bundes Cup 2025: organizatorje je z obiskom prijetno presenetil predsednik NZS Radenko Mijatović.
Bundes Cup 2025: organizatorje je z obiskom prijetno presenetil predsednik NZS Radenko Mijatović.
FOTO: Bundes Cup 2025

Letošnji turnir bo še večji in boljši – z več akcije, zabave in priložnosti za povezovanje. Vsaka ekipa bo imela priložnost pokazati svoje nogometne veščine, a kljub tekmovalnosti najpomembnejša vrednota ostaja skupnost, ki jo gradijo skupaj. Vse to bo ustvarilo nepozabno vzdušje, kjer se šport prepleta z druženjem in zabavo.

Lanski prihod predsednika NZS veliko priznanje organizatorjem

Kot vselej, bo tudi tokrat šlo hkrati tudi za prireditev z močno izraženo humanitarno noto. Lani tudi ob prisotnosti predsednika NZS Radenka Mijatovića, kar je bilo veliko priznanje za marljive organizatorje tradicionalne športno-dobrodelne prireditve. Prvi mož NZS je tudi letos obljubil obisk.

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24ur.com Bundes Cup - pred durmi malonogometni spektakel v Fužinah
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