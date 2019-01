'Turški Messi' se ne bi branil prestopa v Liverpool

Na nedeljski novinarski konferenci je Abdülkadir Ömür, čigar slog igranja so nekateri že pred leti začeli primerjati z Lionelom Messijem, govoril o aktualnih dogodkih in (predvsem) o svoji prihodnosti pri Trabzonsporju. Ömür ni niti poskušal prikriti naklonjenosti do odhoda k Liverpoolu, čeprav je v preteklosti velikokrat hvalil Messija in njegovega dolgoletnega soigralca pri Barceloni Andresa Iniesto.

"Liverpool je velik klub, eden največjih na svetu. Te ponudbe so nekaj, o čemer se bodo morali pri Trabzonsporju pogovoriti,"je v Antalyi, kjer se Trabzonspor pripravlja za nadaljevanje sezone, izjavil Ömür.

"Če klub da zeleno luč, potem lahko pride do pogovorov. Klubski interesi so v prvem planu. Storil bom, kar bo najbolj v interesu kluba. Če bo klub rekel 'odidi', bom odšel. Če bodo rekli 'ostani', bom ostal. Smo sredi izvrstne sezone. Smo v bitki za naslov in na poti v finale turškega pokala,"pravi talentirani nogometaš.

'Izjemno je, da me povezujejo z Messijem'

O primerjavah z Messijem je 19-letni srednji vezist, sicer produkt nogometne šole šestkratnih državnih prvakov, povedal, da vidi Argentinca kot "najboljšega nogometaša na svetu", kot cilj za prihodnost pa je izpostavil prestop v katerega od evropskih klubov.

"Nekateri so primerjali moj slog igre z Messijevim. Najboljši nogometaš na planetu je. To, da me povezujejo z njim, je izjemno. Moj cilj je, da bi bil uspešen pri Trabzonsporju in nato odšel v Evropo,"je še povedal pred nadaljevanjem sezone, ki se po krajšem zimskem premoru nadaljuje ta konec tedna.

Kljub mladosti je Ömür, ki tudi prihaja iz mesta na severovzhodu države, stalni član prve postave kluba iz Trabzona, pogodba ga na črnomorsko moštvo veže do leta 2022. V aktualni sezoni, v kateri trenutno na drugem mestu za šest točk zaostajajo za Istanbul Basaksehirjem, je na 16 tekmah poleg dveh golov prispeval še tri podaje.

Tudi zaradi tovrstnih potez je Ömür eden največjih upov turškega nogometa: