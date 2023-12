Turški nogomet se bo nadaljeval že prihodnji teden

V torek je zveza za nedoločen čas zaustavila državno prvenstvo v vseh ligah, potem ko je na ponedeljkovi tekmi državnega prvenstva med Ankaragücüjem in Rizesporjem prišlo do nasilnega napada na sodnika Halila Umuta Melerja .

"V sodelovanju z državo so proti odgovornim za ta nečloveški napad uvedeni vsi kazenski postopki, ki jih zaslužijo. Odgovorni klub, predsednik kluba, njegovi menedžerji in vsi krivci, ki so napadli Halila Umuta Melerja, bodo kaznovani na najstrožji možen način," so takrat sporočili iz turške zveze.

Glavnega sodnika je obkrožilo več ljudi, ga napadlo, vključno s predsednikom Ankaragücüja Farukom Koco. Na posnetkih je videti, kako Koca s pestjo udari sodnika v obraz. Meler se je zgrudil na tla, medtem ko so ga drugi brcali.

Po poročanju državne tiskovne agencije Anadolu so policisti kmalu po incidentu aretirali Koco in še dva osumljenca. Koca je nato zvečer odstopil z mesta predsednika tega prvoligaša in se opravičil za svoja dejanja.

Kot danes poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Büyükeksi še napovedal, da bo kazen za klub predvidoma sledila v četrtek. V Turčiji so morali tako preložiti le 16. krog državne superlige.

V turški zvezi so še zapisali, da so nenehne kritike sodnikov pripeljale do tega izbruha nasilja. "Neodgovorne izjave predsednikov klubov, menedžerjev, trenerjev in televizijskih komentatorjev so tlakovale pot temu podlemu napadu."

Po napadu na sodnika so se zvrstili številni mednarodni odzivi, incident sta obsodili tudi obe krovni nogometni zvezi, mednarodna Fifa in evropska Uefa.