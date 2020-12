TV-hiša suspendirala komentatorja zaradi neokusnega komentarja

Union Berlin je izpadel iz drugega kroga nemškega pokala – izgubil je s Paderbornom (2:3) –, Karius, ki sicer večinoma greje klop, pa je v uvodnih 36 minutah prejel kar tri gole."Zdaj v Berlinu večinoma le greje klop. Ima srečo, da se doma lahko crklja s svojo Sophio Thomallo. Tudi jaz bi sedel na klopi, če bi se lahko ponoči objemal s Sophio,"je izjavil Dahlmann malce pred koncem tekme.

Njegov (verjetno želeno hudomušni) komentar je hitro naletel na burne reakcije na družbenih omrežjih, nemudoma so se oglasili tisti, ki se jim je zdel ta komentar absolutno preveč seksističen. "Vsakdo si želi malce ljubezni za božič. Jörg prav tako. A ljudje, tukaj govorimo o nogometu, ne o otroških neumnostih. Nisem opazila. Union je bil tako blizu izenačenja. To me je precej bolj živciralo," je Thomalla sicer povedala za Bild, potem ko so jo povprašali, kaj si misli o komentarju Jörga Dahlmanna.