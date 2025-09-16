Svetli način
Nogomet

Tveganje je preveliko: tekma med Srbijo in Albanijo bo v Leskovcu

Beograd, 16. 09. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , A.V.
Evropska nogometna zveza (Uefa) je ugodila prošnji Srbije in kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026 proti Albaniji v skupini K prestavila v Leskovac. Tekma med Srbijo in Albanijo je bila sprva predvidena za 11. oktober ob 20.45 v Beogradu, zaradi visokega varnostnega tveganja pa bo po novem na prošnjo srbske zveze v Leskovcu.

Uefa je tudi uradno objavila, da bo tekma Srbija - Albanija 11. oktobra ob 20.45 na stadionu Dubočica v Leskovcu.

"Po tekmi z Anglijo v Beogradu smo sprejeli odločitev o spremembi lokacije na podlagi podrobne analize vseh vidikov, povezanih z organizacijo športnega dogodka z visokim tveganjem, kot je prihajajoča tekma z Albanijo. Ključni razlog je varnost. Ne le občinstva, ampak predvsem igralcev in vseh drugih deležnikov na tekmi. Takšna tekma nosi najvišjo stopnjo tveganja in zahteva popoln nadzor, da bi preprečili incidente, kakršne smo med tema dvema reprezentancama videli v preteklosti. Vsi se spomnimo dogodkov in posledic iz Beograda leta 2014," je v izjavi za javnost zapisala srbska nogometna zveza.

Srbska zveza je zaradi incidentov na tribunah že dlje časa pod posebno pozornostjo disciplinskih organov tako Fife kot Uefe, kar pomeni veliko nevarnost hudih kazni, celo daljših suspenzov."Sprememba lokacije in organizacija tekme v Leskovcu bistveno zmanjšuje tveganje za morebitne ekscese in s tem prispeva k zaščiti ugleda srbskega nogometa in interesov reprezentance. Enako pomemben razlog je vzdušje na stadionu Dubočica," so še navedli pri srbski zvezi in se tako Uefi kot albanski nogometni zvezi zahvalili za razumevanje in sodelovanje.

Na prvem mestu skupine K je po petih tekmah Anglija s 15 točkami, sledi Albanija z osmimi, Srbija pa je ob tekmi manj na tretjem mestu s sedmimi.

nogomet uefa srbija albanija kvalifikacije za svetovno prvenstvo
borjac
16. 09. 2025 09.49
+1
Tudi uradni organi Uefe morajo spregledati Albansko hinavstvo , kajti njihovo letenje z dronom in Albansko zastavo nad igriščem v preteklosti niso nič kaznovali , ne moremo stalno gledati na te stvari z stališča , kako so Srbi hudobni , Albanci pa ubogi revčki , tudi Sodniki se morajo iz tega stališča zelo dobro pripraviti , da se ne bo Športni dogodek izrodil v še večje sovraštvo kot je sedaj ...
trtr
16. 09. 2025 08.47
+2
Šport združuje ha ha ha
