Tveganje je preveliko: tekma med Srbijo in Albanijo bo v Leskovcu

Uefa je tudi uradno objavila, da bo tekma Srbija - Albanija 11. oktobra ob 20.45 na stadionu Dubočica v Leskovcu.

"Po tekmi z Anglijo v Beogradu smo sprejeli odločitev o spremembi lokacije na podlagi podrobne analize vseh vidikov, povezanih z organizacijo športnega dogodka z visokim tveganjem, kot je prihajajoča tekma z Albanijo. Ključni razlog je varnost. Ne le občinstva, ampak predvsem igralcev in vseh drugih deležnikov na tekmi. Takšna tekma nosi najvišjo stopnjo tveganja in zahteva popoln nadzor, da bi preprečili incidente, kakršne smo med tema dvema reprezentancama videli v preteklosti. Vsi se spomnimo dogodkov in posledic iz Beograda leta 2014," je v izjavi za javnost zapisala srbska nogometna zveza.