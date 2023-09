Tveganje na reviji napadalnih talentov se je izplačalo

Na prvi zadetek smo v Stožicah čakali vsega tri minute, ko je prvič udarila vroča naveza Šporar-Šeško. Gostje so se hitro vrnili in po izenačenju imeli celo priložnost za vodstvo, kar varovancev Matjaža Keka ni zmedlo. Petar Stojanović je v 17. minuti zadel za novo vodstvo, Benjamin Šeško pa pred koncem polčasa za še ugodnejše izhodišče.

"Ideja je bila, da bi z našo postavitvijo čim bolj obremenili njihovo zadnjo linijo. Tudi zavoljo večjega rizika na sredini. V nekaterih primerih je razigranost spredaj zasenčila zamujanje na sredini in v zadnji vrsti. To je bila zavestna ofenziva, ker je obramba njihov glavni problem. Kar se tega tiče, sem zelo zadovoljen," je del zmagovitega načrta na novinarski konferenci razkril slovenski selektor.

Kljub pomembni zmagi pa Kek ni želel ustvarjati evforije in je hitro poudaril, da predstava njegovih varovancev še zdaleč ni bila idealna: "Seveda se nogomet igra v dve smeri. Nekajkrat nam je zmanjkal kakšen igralec na sredini. Nekaj reakcij v obrambi bi moralo biti boljših. V napadu imamo super kvaliteto. Ta potencial je treba izkoristiti, vendar mora biti to podprto s taktično disciplino. Za navijače in vas (novinarje) je bila tekma spektakularna, za nas trenerje malo manj."

"To je kvaliteta, ki jo imamo. Nikogar ne bi rad izpostavljal. Vesel sem, da se potrjuje, da lahko igramo spektakularno. Povsem iz trenerskega vidika pa nisem zadovoljen, rad imam red in odločnost. Ampak ta kvaliteta, ki jo imamo, zahteva prilagoditve. Vidi se, da se znotraj ekipe tvori pozitivno jedro. Ravno dostikrat Slovenija ni premagala Severne Irske, zato je naše zadovoljstvo še toliko večje," je bil uspeha vesel Kek.

Da so grenki spomini po novem bolj v ozadju, je v prvi vrsti poskrbela že omenjena naveza Šporar-Šeško. Napadalec RB Leipziga je podal za oba Šporarjeva zadetka in mu pri izidu 3:1 z miniaturo na levi strani pripravil še eno sijajno priložnost, ko je Severne Irce rešil okvir vrat.

Med glavne junake zmage lahko brez dvomov uvrstimo tudi vratarja in kapetana Jana Oblaka, ki je na junijskem zboru manjkal zaradi poškodbe, tokrat pa je v zadnjih 10 minutah s tremi odličnimi posredovanji preprečil, da bi se gostje vrnili v srečanje. "Jasno je, da v takšnih momentih njegova mirnost, preudarnost in kvaliteta pridejo še kako prav," je zadnje minute obračuna komentiral slovenski selektor.

'Pred letom ali dvema bi navijači žvižgali'

Matjaž Kek tega, kakopak, ni spregledal. "Zelo sem se strinjal s tistimi, ki so zagovarjali tezo, da nekaj manjka. Govoril sem, da je včasih dobro, tudi ko se kaj zakadi in poči. Važno je, da se sliši in je atmosfera. Prepričan sem, da bo tekma s Finci razprodana. Mora biti. Z navijanjem je vse lažje. Vesel sem tudi, da je vedno več mladih. Navijači so duša dogajanja na stadionu in danes se je čutila pozitivna energija, tudi v momentu, ko je naš nogometaš zgrešil podajo. Pred letom ali dvema bi tistih par tisoč navijačev verjetno žvižgalo," je pojasnil in za konec dodal še:

"V slovenskem nogometu situacija ni idealna, če si to priznamo ali ne. A naredili bomo vse, da bo reprezentanca vnašala pozitivno energijo. Ne bo vedno lahko, a vsi se moramo boriti, da bi bilo boljše. Včasih dobra atmosfera pomaga bolj, kot si lahko mislite."