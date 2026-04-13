Nogomet

Yamal z objavo na Instagramu pred povratno tekmo Lige prvakov dvignil veliko prahu

Barcelona, 13. 04. 2026 12.33 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
R.S.
Albacete - Barcelona

Nogometaši Barcelone so med vikendom po zmagi na mestnem derbiju proti Espanyolu naredili velik korak k osvojitvi državnega prvenstva. Katalonci imajo sedem krogov pred koncem zavidljivih devet točk prednosti pred madridskim Realom. Na zadnji tekmi Barcelone je z golom in dvema asistencama blestel Lamine Yamal. Najstnik, ki blesti s predstavami na nogometnih igriščih, ni mogel iz svoje kože s tem, ko je pred povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov spremenil profilno sliko na Instagram računu in s tem dvignil veliko prahu.

Lamine Yamal je med vikendom zopet prikazal svoj razkošni talent in skupaj s soigralci naredil velik korak k obranitvi državnega prvenstva. Španec je na tekmi dosegel zadetek in ob tem prispeval še dve asistenci, kar mu je prineslo naziv igralca tekme. 

Preberi še Barcelona prednost pred Realom povišala na devet točk

Yamal je znan po tem, da ne blesti le na nogometnem igrišču temveč tudi izven njega. 18-letnik velikokrat prah dvigne z objavami na socialnih omrežjih in tudi tokrat pred povratno tekmo Lige prvakov ni nič drugače. Španec je na svojem Instagram računu za profilno sliko, dodal fotografijo LeBrona Jamesa iz leta 2016, na kateri ima ob sebi pokal lige NBA. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če povzamemo, so James in druščina takrat v seriji proti Golden State Warriorsom zaostajali z 1:3. To je bil zaostanek, ki ga do takrat ni uspelo obrniti še nobeni ekipi v zgodovini lige. Kmalu zatem je James prevzel odgovornost za svojo ekipo in prisilil, da se je serija odločila na sedmi tekmi. Na slednji so slavili Cavsi in tako postali prvo moštvo v zgodovini, ki se mu je uspelo vrniti po zaostanku z 1:3.

Kar verjetno poskuša Yamal povedati s spremembo profilne fotografije, je, da verjame v preobrat svoje ekipe, saj je pripravljen ponoviti Jamesovo zgodbo z zmago na povratni tekmi proti Atleticu, ter se uvrstiti v polfinale najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

Povratno tekmo med Atleticom iz Madrida in Barcelono bomo jutri prenašali na Kanalu A in VOYO, s studijskim delom začnemo ob 20.30.

FOTO: 24ur.com


lamine yamal barcelona liga prvakov instagram lebron james nogomet

Ganski nogometaš umrl v napadu na klubski avtobus

Inter do težko priborjene zmage proti Comu

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gasilec78
13. 04. 2026 13.58
Bom takole rekel, prav da Yamal verjame v preobrat zakaj ne, če so lahko lani na povratni tekmi v drugem polčasu nadoknadili vodstvo Interja z 2:0 in spreobrnili na 2:3, zakaj nebo mogli v 90 minutah to nadoknaditi. Res, da je takrat bil izjemno Raphinha, ki ga jutri ne bo, ampak vseeno ima Barcelona dovolj kvalitete, da to obrne, še posebej če se bo Atletico postavil v bunker in branil rezultat. V nasprotnem primeru, če bo Atletico igral bo bolj težko. Turpin po mojem najboljši sodnik ta trenutek in tudi sodnik, ki ne piska vsak dotik, tako da bo zanimivo kakšen kriterij bo izbral.
Odgovori
0 0
Amor Fati
13. 04. 2026 13.26
Kako lahko kdo sploh navija za Barcelono in kako lahko kdo sploh navija za Real Madrid, in zakaj ne navija za klub kot je Atletico Madrid? Barcelona in Real Madrid imata v sebi toliko korupcije, da ne bi smela met tolk veliko oboževalcev po svetu, medtem, ko je Atletico Madrid pošten klub brez večjih škandalov. Še več, pri Atleticu obstajajo pravila, ki se jim morajo držati vsi od zelenice do pisarne. V Atleticu zvezde ne obstajajo, saj vsi delavci tvorijo pravi kolektiv. Čim nekdo prekrši ta pravila, ne sodi več zraven. To je klub, to je klub s pravim vodstvom in pravo zgodovino. Ne pa nek Real in neka Barcelona, ki kradeta točke manjšim klubom.
Odgovori
-9
0 9
Sl0venc
13. 04. 2026 13.38
Gledal sem zadnji 2 tekmi Atletico - Barcelona v španski ligi in v ligi prvakov. Za španske klube je glavno se zaigrano metati po tleh, da po sodnikovem pisku obdržijo žogo in dobijo proste strele. Če bi bilo to prepovedano in če bi bilo bolj pošteno sojenje, bi bila španska liga kot italijanska.
Odgovori
-2
1 3
Gigson
13. 04. 2026 12.53
Tako je...probat ni greh.Bo pa zelo tezka.Upamo lahko ,da bo sojenje normalno.
Odgovori
+7
8 1
manucao
13. 04. 2026 12.52
Barcelona mora prenehati z zgodbami o joku in pritožbami sodnikov: Čas je, da Lamine Yamal in ekipa dokažejo, kako odlični so v resnici.
Odgovori
-4
4 8
26250440
13. 04. 2026 13.08
to skoz dokazujejo ,da so boljši od sodnikov,Španske nogometne zveze,vseh skorumpiranih institucij pod vplivom Pereza in Negreire...
Odgovori
+7
8 1
hojladri123
13. 04. 2026 13.26
Perez je tako dober da je barseloni zrihtal neulovljivo prednost na domačem prvenstvu... to pa je dobro podkupovanje... Barca nikoli ni za nič kriva sama, vedno sodniki in vsi okoli.
Odgovori
-3
1 4
26250440
13. 04. 2026 13.35
Kdo je pa rekel ,da Barca ni nikoli za nič kriva?Je kriva...Kriva je,ker ima najboljšo nogometno šolo na svetu(La masia..),kriva je,da Perez izgublja živce,ker ne ve več,kako bi si prigoljufal naslove,kriva je ,da ima super uigrano ekipo skoraj samih Špancev,ki so zelo mladi in je še ogromno sezon pred njimi...Za razliko od Pereza,ki bo moral spet privleči nove igralce iz celega sveta...
Odgovori
+4
5 1
RUBEŽ
13. 04. 2026 12.38
Zakaj pa ne?
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026 ni enak za vse
12 slovenskih izdelkov, o katerih se največ govori
12 slovenskih izdelkov, o katerih se največ govori
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Ganljiva zgodba iz Delovne akcije: ko dobrota preseže vse ovire
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
