Yamal z objavo na Instagramu pred povratno tekmo Lige prvakov dvignil veliko prahu

Lamine Yamal je med vikendom zopet prikazal svoj razkošni talent in skupaj s soigralci naredil velik korak k obranitvi državnega prvenstva. Španec je na tekmi dosegel zadetek in ob tem prispeval še dve asistenci, kar mu je prineslo naziv igralca tekme.

Yamal je znan po tem, da ne blesti le na nogometnem igrišču temveč tudi izven njega. 18-letnik velikokrat prah dvigne z objavami na socialnih omrežjih in tudi tokrat pred povratno tekmo Lige prvakov ni nič drugače. Španec je na svojem Instagram računu za profilno sliko, dodal fotografijo LeBrona Jamesa iz leta 2016, na kateri ima ob sebi pokal lige NBA.

Če povzamemo, so James in druščina takrat v seriji proti Golden State Warriorsom zaostajali z 1:3. To je bil zaostanek, ki ga do takrat ni uspelo obrniti še nobeni ekipi v zgodovini lige. Kmalu zatem je James prevzel odgovornost za svojo ekipo in prisilil, da se je serija odločila na sedmi tekmi. Na slednji so slavili Cavsi in tako postali prvo moštvo v zgodovini, ki se mu je uspelo vrniti po zaostanku z 1:3.

Kar verjetno poskuša Yamal povedati s spremembo profilne fotografije, je, da verjame v preobrat svoje ekipe, saj je pripravljen ponoviti Jamesovo zgodbo z zmago na povratni tekmi proti Atleticu, ter se uvrstiti v polfinale najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

