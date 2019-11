U21: mlada reprezentanca remizirala na Portugalskem

Mlada reprezentanca Slovenije je v Estorilu podaljšala niz pozitivnih rezultatov v sklopu priprav na evropsko prvenstvo. Dvoboj s Portugalci se je končal z začetnim izidom, z nekaj dobrimi posredovanji se je izkazal Žiga Frelih. Portugalci so bili sicer večino dvoboja podjetnejši in imeli več priložnosti, a je slovenska mreža obmirovala. Lepo priložnost za zadetek so domači imeli v v 62. minuti, ko je z desne strani streljal Jota, a je bil vratar Frelih na mestu. Na drugi strani pa so tri minute pozneje do najlepše priložnosti prišli Slovenci, a je strel Jana Mlakarja z roba kazenska prostora ubranil Joao Virginia. Slovenija, ki bo leta 2021 skupaj z Madžarsko gostila evropsko prvenstvo do 21 let, je tako odigrala še tretjo prijateljsko tekmo v dobrem mesecu dni.



Oktobra so Slovenci v Mariboru najprej remizirali z Angleži 2:2 (0:0), nekaj dni pozneje pa so v Celju z 1:0 (0:0) premagali Madžare. "Pomembnost te tekme je v tem, da že drugo tekmo nismo prejeli zadetka. Fantje so pokazali pravi karakter, voljo in željo. Poleg tega pa seveda tisto, kar je v danem trenutku tudi najbolj pomembno, prevzemali so odgovornost. Odgovornost mora prevzemati vsak nase, ne pa se skrivati izza kolektiva. To je tisto najbolj pomembno, seveda ob dejstvu, da smo v letošnjem letu dvignili samozavest na maksimum. Odigrali smo težka srečanja, praktično nobene izgubili razen proti Gruziji, kjer so fantje igrali tako, kot so sami želeli. Ko so nato izgubili z Gruzijo, sem ji dejal, da je bilo doslej po vaše, od sedaj naprej bo pa po moje," je po remiju na Portugalskem za uradno spletno stran NZS dejal selektor Primož Gliha.