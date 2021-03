Mladi reprezentanti v polni postavi

Tega se zaveda tudi Nik Prelec , ki spada med mlajše adute Slovenije. Devetnajstletni napadalec poudarja, da je Špancem treba pokazati, da na igrišču niso sami. "Naša priložnost bo velik pritisk. Pritisniti moramo nanje in jim pokazati, da smo tudi mi na igrišču. Pokazati moramo, da se jih ne bojimo. Tudi mi bomo skušali zmagati," je napovedal mladi up italijanskega prvoligaša Sampdorie, ki je na novembrski tekmi zatresel mrežo Rusije. Vajo bo skušal ponoviti v sredo: "Na tekmi proti ekipi, kot je Španija, je treba izkoristiti vsako priložnost in zabiti gol."

Reprezentanca je na današnjem treningu v Mariboru prvič vadila v popolni zasedbi. Ekipi so se pridružili še Adam Gnezda Čerin, Žan-Luk Leban, Žan Medved, Dejan Petrovič in Žan Rogelj , so sporočili z NZS. Celotna ekipa zdaj odšteva ure do dvoboja s Španijo, ki brani naslov evropskega prvaka.

Za mesta v konici napada se poteguje tudi Žan Celar."Nestrpno sem čakal, da pričnemo priprave in odpremo evropsko prvenstvo. Vemo, kakšne tekme so pred nami, in že komaj čakamo nanje. Na treningih je opaziti motivacijo in zagnanost. Mislim, da smo pripravljeni," je dejal Celar. Član Rome, ki je v tej sezoni posojen v Cremonese, v prvenstvo vstopa z jasnimi pričakovanji: "Želim si zmag, se z reprezentanco prebiti v nadaljevanje tekmovanja in zabiti čim več zadetkov. Pritiska ni, v tekme bomo šli zagnano in z veliko samozavestjo."

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, generalni sekretar Martin Koželjin športni direktor reprezentanc Miran Pavlinso reprezentantom ob obisku namenili nekaj besed spodbude in jim zaželeli veliko uspeha na tekmah s Španijo, Češko in Italijo.