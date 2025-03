Operacija EP se je začela: Razdrh razkril seznam, Karapetrović ostaja pomočnik

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se v luči prihajajočega evropskega prvenstva odpravlja na prvi del priprav v Turčijo, kjer bo odigrala pripravljalni tekmi z Ukrajino in Finsko. To bosta tudi prvi tekmi pod vodstvom novega selektorja mlade izbrane vrste, Andreja Razdrha. Pomočnik mlade reprezentance bo še naprej Karapetrović.

Andrej Razdrh FOTO: Damjan Žibert

"S fanti sem v komunikaciji že vse od mojega imenovanja in se že veselim snidenja z njimi v novi vlogi. Stvari so mi dobro poznane, saj sem bil že pred tem del strokovnega štaba mlade reprezentance. Ne želimo spreminjati zadev, ki so dobro delovale. Naš cilj je, da nadaljujemo to pozitivno zgodbo iz kvalifikacij in se čim bolje pripravimo na evropsko prvenstvo," je za uradno spletno stran NZS razložil Andrej Razdrh in poudari, da bo tudi strokovni štab reprezentance ostal nespremenjen do zaključka prvenstva na Slovaškem. Je pa tokrat nekoliko prilagojen seznam vpoklicanih reprezentantov, saj so si posamezniki z dobrimi igrami prislužili vpoklic v člansko reprezentanco Slovenije.

Svit Sešlar FOTO: Damjan Žibert

"S selektorjem Kekom sva opravila zelo kakovosten razgovor in jasno je, da ima v tem terminu prednost A-reprezentanca, ki jo čakata dve pomembni tekmi s Slovaško. Veseli me, da selektor računa tudi na Svita Sešlarja in Adriana Zeljkovića. Poleg njiju bo na tokratni akciji odstoten tudi Mitja Ilenić, ki ima pomembne preizkušnje v svojem klubu. Pomembno je, da ohrani svoj klubski status, saj ga bomo junija na Slovaškem še kako potrebovali. Odsotnost treh standardnih igralcev prinaša priložnost za nove obraze, da se pokažejo v najboljši luči in podajo svojo kandidaturo za Euro," je komentiral kadrovsko situacijo Razdrh, ki računa tudi na mlajše: "Nekaj zanimivih fantov je tudi v mladinski reprezentanci Slovenije, ki pa igra v tem terminu elitni krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo, tako da bomo s strokovnim vodstvom podrobno spremljali tudi njihove tekme."



Razdrh bo ekipo zbral 17. marca. Prva preizkušnja v Turčiji bo na sporedu 21. marca ob 19.00 proti Ukrajini, štiri dni kasneje pa se bodo naši fantje pomerili še z izbrano vrsto Finske.

Darko Karapetrović FOTO: Damjan Žibert