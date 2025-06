Vstopnica za četrtfinale še Francozom in Portugalcem

Na evropskem nogometnem prvenstvu reprezentanc do 21 let na Slovaškem je znanih šest od osmih udeležencev četrtfinala. Po Španiji, Italiji, Nemčiji in Danski sta si mesto med osmerico zagotovili še Francija in Portugalska.

V skupini C so se za četrtfinalno mesto borile še tri reprezentance - Portugalska, Francija in Gruzija, medtem ko Poljska ni imela več možnosti.

Francija - Poljska FOTO: Profimedia icon-expand

Francija je pričakovano ugnala Poljake, končni izid je bil 4:1, Dajoui Cisse je dosegel dva gola za Francoze, po enega pa sta dodala Matthis Abline in Nathan Zeze. Francozi se bodo v četrtfinalu merili z Dansko.

Gruzija - Portugalska FOTO: Profimedia icon-expand

Portugalci so odpravili Gruzijo s 4:0. Gruzijci so od devete minute igrali z igralcem manj, številčno premoč pa so nato izkoristili Rodrigo Pinheiro, Geovany Quenda, Rodrigo Gomes in Henrique Araujo, ki je ob koncu zadel z bele pike.

V skupini A je bilo že pred tem jasno, da sta članici četrtfinala Španija in Italija, današnja tekma je odločala le o tem, kdo bo prvi in kdo drugi v skupini. Dvoboj Špancev in Italijanov se je končal z 1:1, prvi so ostali Španci. Za Španijo je zadel Jesus Rodriguez v 53., za Italijo pa Niccolo Pisilli v 59. minuti.

Španija - Italija FOTO: Profimedia icon-expand

V boju Slovaške in Romunije je slavila gostiteljica z 2:1.

Romunija se poslavlja od EP. FOTO: Profimedia icon-expand

V sredo bodo padle zadnje odločitve v skupinah B in D. Nemčija si je v skupini B že priigrala četrtfinale, Anglija in Slovenija pa bosta lovili zadnjo vstopnico. Tekmo med Slovenijo in Češko bomo v živo od 20.45 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Euro U21 na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

Za slovenski preboj v nadaljevanje tekmovanja je zmaga proti Čehom nujna, obenem pa Anglija proti Nemčiji ne sme dobiti točke. V tem primeru bi za drugo mesto štela razlika v danih in prejetih zadetkih, pri čemer ima Anglija za zdaj +2 (3:1), Slovenija pa -3 (0:3).

V skupini D pa si je napredovanje zagotovila Danska, medtem ko bo zadnji krog odločilen za Ukrajino (tri točke), Nizozemsko in Finsko (obe po ena točka).

* Izidi, 3. krog, torek, 17. 6.: