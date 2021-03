Črna minuta in uvodni poraz EP proti prvakom

Španska izbrana vrsta do 21 let je upravičila vlogo favorita proti domači reprezentanci in osvojila prve tri točke v skupini B. Slovence tako v nadaljevanju skupinskega dela v prihodnjih dneh čaka veliko dela, da si priigrajo nastop v izločilnih bojih, ki bodo med 31. majem in 6. junijem.

Španci so po nekaj hitro izgubljenih žogah hitro prevzeli pobudo, Slovenci pa so prek Timija Maxa Elšnika šele v 11. minuti po lepem prodoru nakazali željo po bolj ambiciozni igri. Španci so prvič resneje zapretili v 17. minuti, ko je strel Abela Ruiza sijajno ubranil Igor Vekić . Le nekaj trenutkov kasneje je bilo pred vrati Slovencev znova vroče, a je zadnjo podajo Marca Cucurelle v kot preusmeril Andraž Žinič . Španci so nadaljevali prevlado, mladi nogometaš Reala, sicer posojen Milanu, Brahim Diaz pa je po podaji Pipe sam kot duh v kazenskem prostoru z glavo povsem zgrešil žogo. Da so imeli Španci težave v obrambi, je nakazala 21. minuta, a po kotu Slovenci niso prišli do strela. V 23. minuti je po strelu levega bočnega nogometaša Betisa Juana Mirande Vekić sijajno posredoval. Domačini so nenadejano priložnost dobili še v 27. minuti, a Žan Celar ob pritisku branilca ni uspel priti do strela.

Poleg omenjenih skupin A in B na turnirju v skupini C, nastanjenih na Madžarskem, nastopajo še Rusija, Islandija, Francija in Danska, v skupini D, ki bo tekme igrala v Sloveniji, pa Anglija, Švica, Portugalska in Hrvaška.

V gneči pred vrati so se po prostem strelu Kolmaniča znova slabo odzvali španski branilci na čelu z vratarjem Fernandezom, a Slovenci niso imeli kančka sreče, da bi žogo potisnili v mrežo, Celarju pa so strel z levico blokirali. Za konec polčasa so bili znova nevarni Španci. V 45. minuti je znova poskusil Miranda, vratar Brava v slovenskih vratih pa se je moral izkazati, da je žogo potisnil v kot. Iz uigranega kota so nato Španci prišli do svoje najlepše priložnosti, vendar je Martin Zubimendi z glavo zgrešil cilj. Drugi polčas se je začel z dvojnim šokom za slovensko izbrano vrsto. Španci so povedli na začetku osme minute, ko si je po podaji Marca Cucurelle žogo v kazenskem prostoru ustavil Diaz, jo odložil na rob kazenskega prostora, tam pa jo je s sijajnim volejem za hrbet Vekića spravilJavi Puado.

Slabi dve minuti kasneje so varovanci Luisa de la Fuenteja podvojili vodstvo. Po hitrem protinapadu je podajo Cucurelle za hrbet Vekića preusmeril Gonzalo Villar in Slovence pahnil v zahteven položaj. Španci so imeli nato še nekaj več prostora, saj so Slovenci stopili nekoliko višje, da bi morebiti ogrozili špansko obrambo. V 70. minuti je imel najlepšo priložnost na tekmi Elšnik, ki je prejel darilo španskega branilca Pipe, toda nato je s svojo boljšo levico zgrešil vrata Fernandeza. Slovenci so sicer imeli več od igre, Španci pa so še naprej nizali priložnosti. Nekajkrat so bili blizu povišanja vodstva, a je bil ob strelih Villarja in Manuja Garcie vselej na mestu Vekić, ki je imel precej več dela od španskega kolega. Napako si je v 79. minuti privoščil še najboljši posameznik Slovencev Vekič, vendar jo je nato z obrambo po strelu Ruiza vendarle popravil. Tretjič pa je moral Vekić po žogo v mrežo v 89. minuti, ko je po lepi dvojni podaji piko na i španski zmagi postavil Miranda.