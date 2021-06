Mladi nogometaši premagali Makedonce

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v prijateljski tekmi v Krškem premagala Severno Makedonijo s 3:0 (3:0). Za Slovenijo so zadeli Aljoša Matko (2.), Nik Prelec (7.) in Tamar Svetlin (44.).

Slovenija je, potem ko je članska vrsta pred dnevi v prijateljski tekmi v Skopju iztržila neodločen izid 1:1, danes premagala mlade vrstnike iz te države s 3:0. Tekmo v Krškem so za Slovenijo začeli Martin Turk, Žan Trontelj, Dušan Stojinović, Benjamin Markuš, Vid Koderman, Nik Prelec, Tamar Svetlin, Enrik Ostrc, Mark Španring, Aljaž Cesarin Aljoša Matko. Slovenija je vse delo opravila že v prvem polčasu, ko so padli tudi vsi trije zadetki. Za prvega je poskrbel Aljoša Matko že v drugi minuti, ki je dobro izkoristil podajo Nika Prelca za zadetek z leve strani kazenskega prostora. Le pet minut zatem pa je bil uspešen še Prelec, ki ga je s podajo v kazenski prostor našel Benjamin Markuš, Prelec pa je vratarja gostov matiral s strelom s sedmih metrov. Tik pred koncem polčasa pa je nato Tamar Svetlin postavil končni izid. V 44. minuti je močno sprožil s kakšnih 18 metrov, vratar David Denkovski pa je bil ob tem strelu nemočen. icon-expand Aljoša Matko FOTO: Aljoša Kravanja