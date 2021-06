Nemški nogometaši evropski prvaki do 21 let

Nemški nogometaši do 21 let so evropski prvaki.

V 20. minuti je z ugodnega položaja poskusil Nmecha, a je vratar Diogo Costa ubranil poskus nogometaša Anderlechta, kamor ga je posodil Manchester City. Nekaj minut kasneje je z levico nenatančno meril še bočni branilec Ridle Baku, kapetanu Arneju Maierju pa je Costa sijajno ubranil še poskus v 29. minuti, ki bi sicer končal v zgornjem levem kotu portugalske mreže. Nemci so imeli v nadaljevanju nadzor nad dogajanjem, a številne podaje v kazenski prostor niso našle pravih naslovnikov. Vseeno so imeli Portugalci na pladnju vodstvo po prvem polčasu, potem ko je v prostor stekel Vitinha, sijajno preigral Nica Schlotterbecka, a nato nerazumljivo okleval pri strelu.

Današnji dvoboj so bolje odprli Portugalci, ki so zapretili že v drugi minuti, ko je s strani poskusil Diogo Dalot, a zadel le zunanji del mreže. Šest minut kasneje se je v kazenskem prostoru svojega čuvaja otresel Tiago Tomas, nato pa z levico za malo zgrešil levi kot vratarja Finna Dahmena. Nemci so v 15. minuti po prvi pravi akciji skorajda povedli, ko je z roba kazenskega prostora po uspešnem preigravanju sprožil Florian Wirtz, žoga pa se je od branilca Dioga Leiteja odbila v prečko.

V finalu prvenstva, ki je v dveh delih potekalo v Sloveniji in na Madžarskem, so pred nekaj manj kot 4900 gledalci Nemci ugnali Portugalce z 1:0 (0:0). Edini gol je v 49. minuti dosegel Lukas Nmecha . Z zmago so Nemci v zgodovini tega tekmovanja, ki ga Evropska nogometna zveza prireja od leta 1978, slavili tretjič. Pred tem so bili najboljši leta 2009, ko so v finalu ugnali Anglijo s 4:0, in pred štirimi leti, ko so na zadnji stopnički ugnali Španijo z 1:0. V finalu so dvakrat izgubili leta 1982 in pred dvema letoma v Italiji.

V četrti minuti drugega polčasa pa nista oklevala Baku in Nmecha. Prvi je z lepo podajo v osrčje kazenskega prostora našel drugega, ta si je s prvim dotikom žogo porinil mimo vratarja Coste in jo nato poslal v prazno mrežo za vodstvo Nemcev in vodstvo na listi strelcev s štirimi zadetki na EP do 21 let.

Portugalci so nato prevzeli vajeti igre in si že tri minute kasneje pripravili lepo priložnost za izenačenje, a je Schlotterbeck sijajno blokiral strel Fabiu Vieiri. Streli so se vrstili eden za drugim, najbolj nevaren pa je bil poskus presenečenja s sredine igrišča Vieire v 59. minuti. Dahmen je bil vendarle na mestu. V 66. minuti je nemškega vratarja znova z blokom rešil danes odlični Schlotterbeck, na drugi strani zelenice pa je imel predčasno odločitev v 72. minuti na nogi rezervist Karim Adeyemi, ki je zadržal žogo v protinapadu in nato sam stekel pred Costo, ta pa mu je nekoliko slabši strel z nogo ubranil.

Nmecha je nato z razdalje ogrel še dlani portugalskega vratarja, 80. minuti pa je hitri Adeyemi znova prehitel celotno portugalsko obrambo, podobno kot osem minut prej pa mu je z nogo Costa strel ubranil. Čeprav je bilo do konca vključno s sodnikovim dodatkom še okoli 15 minut, si Portugalci niso priigrali niti prave ene priložnosti za izenačenje, Nemci pa so se posledično veselili tretjega naslova.

Varovanci nemškega selektorja Stefana Kuntza so v skupinskem delu konec marca igrali na Madžarskem in se kot drugi prebili iz skupine A, v kateri so bili še Nizozemci, Romuni in Madžari. V četrtfinalu so po streljanju enajstmetrovk ugnali še Dance, v polfinalu pa so v Szekesfehervarju po zaslugi dveh zadetkov Floriana Wirtza premagali Nizozemsko z 2:1.

Portugalska je bila zelo prepričljiva v skupini D v Ljubljani in Kopru. Za sabo je pustila Hrvaško, Anglijo in Švico, v četrtfinalu pa je za napredovanje potrebovala dodatnih 30 minut proti Italiji (5:3). V polfinalu je imela še zvrhano mero sreče v Ljudskem vrtu v Mariboru, potem ko so si Španci v 80. minuti zabili avtogol. Za Portugalsko je bil to sicer tretji finale, vselej pa so na zadnji stopnički klonili. To se je leta 1994 zgodilo proti Italijanom (0:1), pred šestimi leti pa so jih po streljanju enajstmetrovk premagali Švedi (4:3).

Naslednje EP do 21 let bo čez dve leti v Romuniji in Gruziji.