Nepopustljivi Slovenci do remija proti Angležem

Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so na svoji tretji kvalifikacijski tekmi po pravem preobratu osvojili točko. Po uvodnem porazu proti Čehom z 0:1 in zmagi nad vrstniki iz Andore z 1:0 so na tretjem dvoboju v skupini G osvojili točko proti tekmecem iz Anglije, potem ko so v drugem polčasu nadoknadili zaostanek dveh golov. Slovenija je po neodločenem izidu na četrtem mestu v svoji skupini. V vodstvu je Češka z devetimi točkami, Albanija je zbrala šest, Anglija (ob tekmi manj) in Slovenija po štiri, Kosovo tri, Andora pa je brez točk. Slovenski nogometaši so že v zgodnjem delu tekme v mestu grofov morali dvakrat pobirati žogo iz svoje mreže. Prvič že v peti minuti, ko je po podaji Rhiana Brewsterja v polno zadel Conor Gallagher, drugič pa v 14. minuti, ko je po asistenci Luka Thomasa domačega vratarja Martina Turka ukanil še Cole Palmer. Slovenski nogometaši so v drugem polčasu ujeli imenitne otoške tekmece. Na 1:2 je po kotu, ki ga je izvajal Nino Žugelj, v 49. minuti znižal rezervist Mark Španring, ki je v končnici prvega polčasa zamenjal Mirka Mutavčića. Ačimovićevi varovanci so v 66. minuti "ponovili vajo" ter po vnovični asistenci Žuglja iz kota prek Dušana Stojinovića izenačili na 2:2. Do konca razburljive tekme se nato izid ni spremenil, Slovenija je proti favorizirani Angliji osvojila točko. Slovenija se bo v ponedeljek v gosteh pomerila z Albanijo.