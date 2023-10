Gladka zmaga Slovencev na Cipru

Slovenski nogometni upi so v tretjem dvoboju dosegli drugo zmago v kvalifikacijski skupini H. Po uvodnem zmagoslavju nad tekmeci iz Bosne in Hercegovine v Sarajevu z 2:1 so v predmestju Larnake danes na kolena položili še Ciprčane, v drugem dvoboju v Kopru pa so izgubili proti Francozom z 0:4. Junak današnjega dvoboja je bil 20-letni Tio Cipot. Igralec Spezie v italijanski serie B je že v šesti minuti svoje soigralce popeljal do vodilnega gola po podaji Tjaša Begića, "vajo" pa je ponovil v 23. minuti po predhodni asistenci Davida Flakusa Bosilja.