Udarec za Arsenal: Po hudi poškodbi bi lahko bilo sezone za Jesusa že konec

Brazilski nogometaš londonskega Arsenala Gabriel Jesus si je na tekmi angleškega pokala proti Manchester Unitedu, ki so jo topničarji izgubili po enajstmetrovkah, težje poškodoval koleno. Zdravniški pregledi so pokazali, da si je strgal sprednjo križno vez levega kolena in bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, so sporočili iz kluba.