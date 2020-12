Udarec za Atletico: Trippier kaznovan z desetimi tedni mirovanja

Po poročanju britanske državne radiotelevizije BBC je Trippier zanikal sedem kršitev, kar štiri pa so mu po zaslišanju uspeli dokazati. Atletico po poročanju dnevnika AS čaka na uradno sporočilo Španske nogometne zveze (RFEF), do takrat pa Trippierja ne namerava umakniti iz kadra.

To je zgodba, ki ima že dolgo brado, saj se je Kieran Trippierpod drobnogledom zaradi kršenja pravilnika Angleške nogometne zveze (FA) znašel že poleti 2019, ko je prestopil iz Tottenhama k Atletico Madridu. Čeprav je 30-letni bočni branilec in angleški reprezentant svojo vpletenost ves čas zanikal, ga je FA v sredo kaznovala z desettedensko prepovedjo nastopanja in več kot 77.000 evrov denarne kazni.

"Suspenz vključuje vso nogometno aktivnost in aktivnosti, povezane z nogometom, velja pa po vsem svetu od danes (sreda, 23. decembra 2020) po vložitvi prošnje pri Fifi (Mednarodni nogometni zvezi, op. a.)," sporoča FA.

Nezamenljiv na desnem boku

Trippier se je v tej sezoni povsem zasidral v začetni postavi trenerja Diega Simeoneja, čigar obrambi na vratih poveljuje slovenski reprezentant in namestnik kapetana Kokeja, Škofjeločan Jan Oblak. Nekdanji član Tottenhama je odigral vse tekme v aktualni sezoni od začetka do konca, po poročanju spletne strani dnevnika ASje na zelenici prebil kar 1710 minut, počival pa je le na pokalnem obračunu z nižjeligašem Cardassarjem. Kazen, če mu je ne bodo zmanjšali, mu bo preprečila nastop na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti nekdanjemu mestnemu tekmecu Chelseaju (23. februarja), izpustil pa bo tudi več kot deset prvenstvenih preizkušenj. Na voljo Simeoneju bo, če bo kazen obveljala, šele 7. marca za mestni derbi z Real Madridom.

Njegova odsotnost bo "ogromen udarec" za Atletico, ocenjujeAS, saj je hrvaški reprezentant Šime Vrsaljkošele nedavno odigral prve minute v tej sezoni, ko je na omenjenem pokalnem obračunu nadomeščal Trippierja. Na gostovanju na Balearih je priložnost dobil tudi član B-ekipe, Ricard, ki se je izkazal z zadetkom, ni pa izključeno, da bodo rdeče-beli v zimskem prestopnem roku poiskali okrepitev na enem ključnih položajev na zelenici, od koder je Trippier pred vrata poslal tudi štiri podaje za gol soigralcev.