Udarec za Barco: Messi poškodovan, začetek sezone pod vprašajem

Poškodba desne mečne mišice Lionela Messijaje zaznamovala ponedeljkov trening članske ekipe Barcelone, ki se bo kasneje podala na pot proti Združenim državam Amerike. A na letalu ne bo kapetana in prvega zvezdnika, ki je zgolj s klopi pospremil že nedeljsko prijateljsko tekmo z Arsenalom (2:1) na Camp Nouu. Messi je skupaj z Brazilcem Philippom Coutinhom in Arturom Vidalom v ponedeljek treniral prvič po povratku s počitnic, že kmalu pa je začutil bolečine.

MESSI

Po pregledu je postalo jasno, da gre za manjšo poškodbo, zaradi katere bo moral Messi ostati doma, klubski zdravniki pa časa odsotnosti niso določili in zgolj sporočili, da bo odsotnost odvisna od nadaljnjega razvoja poškodbe oziroma okrevanja. V podobnih primerih nogometaši sicer počivajo dva tedna.

Vsaj trenutno je Messi vprašljiv za prvo tekmo nove ligaške sezone, ki jo bo Barcelona naslednji konec tedna odigrala v Bilbau pri tamkajšnjemu Athleticu. Messi ob povratku v Katalonijo po poročanju madridskega športnega dnevnika AS ni prestal preventivnega zdravniškega pregleda, ki so ga pripravili za vse njegove soigralce, razen za Coutinha in Vidala, ki sta se tako kot Argentinec nemudoma odpravila na Camp Nou, kjer je bila na sporedu tekma za pokal Joana Gamperja.