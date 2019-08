Udarec za Beckhamov klub: zemljišče stadiona 'zastrupljeno'

O ugotovitvah analize, ki jo je naročil Inter Miami FC, je prvi poročal lokalni časnik Miami Herald, rezultati pa niso navdušili lastnika kluba Davida Beckhama . Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda , Real Madrida , AC Milana , Paris Saint-Germaina in Los Angeles Galaxyja želi s sodelavci svoj novoustanovljeni klub naseliti na zemljišču, ki so ga do sedaj zasedala igrišča za golf Melreese Country Cluba. Gre za igrišča v javni lasti, kjer pa je pred desetletji nekoč delovala sežigalnica, kar je očitno prispevalo k zastrupitvi tal oziroma prevelikim količinam arzena, svinca in barija.

Po objavi novice so mestne oblasti v torek zaukazale zaprtje igrišča, pri Interju pa naj bi že pred zanimanjem za omenjeno zemljišče vedeli za onesnaženje oziroma skrbi, ki so se v lokalni skupnosti pojavljale vse od zaprtja sežigalnice. Beckhamov klub se je zavzel, da bo poravnal vse stroške sanacije, če bo to potrebno. Zato so najeli podjetje EE&G, ki je tudi opravilo s pregledom in analizo tal, a so ugotovitve pokazale še slabše stanje od predvidenega. Raven arzena naj bi bila kar za dvakrat višja od uradno še sprejemljive.

Za 15 milijonov dolarjev dražja sanacija

V poročilu piše, da je zemljišče "v celoti" prizadeto oziroma prekrito s pepelom iz sežigalnice in razbitinami v debelini od enega do desetih čevljev (30,48 cm do 304,8 cm), v povprečju pa štirih čevljev (121,92 cm). Med odpadki omenjajo "rjasto barvo" in "delčke ploščic, kovin in stekla, ki so pomešani s sipkim peskom". Ločena analiza okrožja Miami-Dade je pokazala visoko koncentracijo svinca, dnevnik Miami Herald je že sredi julija v pismu mestnim oblastem sporočil, da je že zaradi odpadkov blizu površja eden od analitikov pozval k "takojšnjemu ukrepanju", saj da obstaja tudi "nevarnost telesnih poškodb".

Cena sanacije naj bi s predvidenih 35 milijonov dolarjev (31,54 milijona evrov) zdaj narasla na že 50 milijonov (45,06 milijona). To je za Miami Heraldpotrdil župan Francis Suarez, ki je napovedal novo analizo, tokrat s pomočjo podjetja AECOM. Načrtovani Miami Freedom Park, Park svobode, naj bi stal milijardo dolarjev (901,26 milijona evrov), na skupno 23,47 hektarja površin naj bi poleg stadiona za 25.000 ljudi postavili tudi hotel in nakupovalno središče, nogometna igrišča pa bi se nahajala tudi na strehi parkirne hiše.