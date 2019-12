Udarec za Real: Hazardu vsaj mesec počitka, ostal tudi brez 'clasica'

To pomeni, da bo Eden Hazard ostal brez nastopa na velikem obračunu z Barcelono . Sloviti "el clasico" bi bil zanj prvi po poletni selitvi iz Chelseaja v Real Madrid . Zdravniška služba "kraljevega kluba" je v četrtek okoli poldneva postregla z najnovejšimi informacijami glede Belgijčevega okrevanja, potem ko je moral zaradi bolečin v gležnju predčasno zapustiti igro na obračunu Lige prvakov s Paris Saint-Germainom ( 2:2 ). Hazardu so zdaj diagnosticirali "mikroskopski nepopolni" zlom, sporoča Real, ki ni postregel z natančnejšo oceno dolžine okrevanja.

'Visi' tudi za superpokal

Dnevnik ASporoča, da bo počival najmanj štiri in največ šest tednov, zato je gotovo izgubljen za ligaške obračune z Espanyolom (7. december), Valencio (15. december), Barcelono (18. decembra) in Athletic Bilbaom (22. december), nato pa v Primeri Division sledi krajši premor do 4. januarja, ko bo Real gostoval pri mestnem tekmecu Getafeju.

HAZARD