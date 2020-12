Udarni dvojec Ivanović-Vombergar zrežiral zmago Olimpije na večnem derbiju

Čeprav je bil Maribor, pri katerem so manjkali Jan Mlakar, Nemanja Mitrović in Martin Milec, pred derbijem v lepi seriji petih zmag, pa se je ta v Ljubljani prekinila. Olimpija, ki je pogrešala Mirala Samardžića (kapetan je bil Timi Max Elšnik), je bila predvsem v prvem polčasu boljša, v drugem pa izkoristila, kar se ji je ponudilo. Zeleno-beli so se tako vodilnemu Mariboru, ta na vrhu vztraja pet krogov, spet približali le na točko zaostanka. Prvi derbi sezone se je v Mariboru sicer končal z 1:1.

Derbi je v prvem polčasu ponudil kar dinamično in razburljivo predstavo, v kateri so bili konkretnejši domači, ki so prek razigranega Đorđeja Ivanovićatudi zadeli v 22. minuti. Takrat jeMihail Caimacov, zanj je bila to četrta asistenca sezone, poslal žogo v globino za hrbet mariborske obrambe, Ivanović pa je nato preigral še Ažbeta Juga in močno z desne strani zadel za 1:0.

Ivanović, za katerega je bil to osmi gol sezone, bi lahko zadel že v 19. minuti, ko je sprožil od daleč, Jug pa je s konicami prstov žogo preusmeril v prečko. Napadalec Olimpije je bil nevaren še dvakrat, enkrat ga je ustavil Jug, drugič pa je bil nenatančen, tako kot pred njim tudi Mario Kvesić v osmi in 41. minuti. Že v prvi minuti pa je Jug posredoval tudi po poskusu Luke Marina.

Na drugi strani so imeli Mariborčani manj pravih priložnosti, še najlepšo pa je zapravil Jasmin Mešanović v 15. minuti, ko je prišel pred vratarja Žigo Freliha, ta pa je toliko posredoval, da je žoga zletela mimo vrat. Isti igralec je sicer v 30. sprožil še en nenatančen strel.