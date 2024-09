Udinese Bijola in Lovrića do nove zmage, remi na derbiju v Torinu

Udinese je proti Comu začel tudi s Slovencema Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem (ta je igral do 79. minute), medtem ko Davida Pejičića ni bilo v ekipi. Videmčani so povedli v 43. minuti z golom Brennerja , je imel pa Como globoko v sodniškem dodatku priložnost za izenačenje, a je Patrick Cutrone zapravil enajstmetrovko.

Juventus je bil edini, ki bi lahko nadaljeval stoodstotni niz, a se je ta končal, tako da imajo zdaj na vrhu sedem točk, toliko kot Inter, Torino in Udinese. Pred tem je Fiorentina igrala 2:2 proti Monzi, pri čemer je slednja vodila že z 2:0, točko pa je Firenčanom priboril Robin Gosens v 96. minuti. Genoa je izgubila proti Veroni z 0:2.

V soboto so bili nogometaši Parme po remiju proti Fiorenitni in zmagi proti Milanu na pragu novega velikega uspeha. Gostovali so pri Napoliju in šele v končnici izgubili z 1:2. Obračun Lazia in Milana se je končal z 2:2. Točko Milančanom, ki so še brez zmage v novi sezoni, je priigral Rafael Leao v 72. minuti.