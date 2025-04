Udinese brez Jake Bijola do točke proti Bologni

Bologna je imela priložnost, da bi z zmago v Vidmu prehitela Juventus na četrtem mestu in povečala možnosti za uvrstitev v ligo prvakov. A Bolonjčani, ki so se pred dnevi uvrstili v finale italijanskega pokala, so danes iztržili le točko in ostali na petem mestu, zdaj za staro damo zaostajajo eno točko (62-61).

Domači zasedbi tokrat ni mogel pomagati slovenski reprezentant Jaka Bijol, ker je zaradi kartonov moral dvoboj izpustiti; Sandi Lovrić pa je začel na klopi in vstopil v končnici, ko so domači zdržali še zadnje nalete Bologne za dragoceno točko. Udinese je zdaj pri 41 točkah, ostal je na 12. mestu.