Udinese in Inter do četrte zmage v italijanskem prvenstvu

Branilec naslova Inter je gostil Torino in zmagal s 3:2. Marcus Thuram je bil tokrat v glavni vlogi, saj je dosegel vse tri zadetke za Milančane. Torino je od 20. minute igral z igralcem manj, a so vseeno dosegli dva zadetka, avtorja sta bila Duvan Zapata in Nikola Vlašić z bele pike, ki je v 86. minuti postavil končni izid.