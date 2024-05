Udinese do zlata pomembne točke, Atalanta zanesljiva

Tri kroge pred koncem je Udinese še naprej v coni, ki prihodnjo sezono pomeni igranje med drugoligaši. Videmčani kljub vmesni menjavi trenerja na zmago v Serie A čakajo vse od 11. marca. Od takrat so nanizali sedem tekem brez zmage. Še tretjič so remizirali in ostajajo na 18. mestu.

Napoli je na lestvici napredoval na osmo mesto, kar bi mu po koncu sezone prineslo nastop v konferenčni ligi v sezoni 2024/25.

V Vidmu je za vodstvo gostov zadel Victor Osimhen v 51. minuti. Drugega so mu zaradi prepovedanega položaja razveljavili v 80. minuti. Za delitev točk je v drugi minuti sodnikovega dodatka poskrbel Isaac Success.

Jaka Bijol je za Videmčane odigral vseh 90 minut, Sandija Lovrića pa zaradi poškodbe ni bilo v kadru. Na klopi je pri Udineseju še četrtič to sezono sedel komaj 16-letni David Pejičić, a tudi četrtič ni dobil priložnosti.

Udinese je po 35 odigranih tekmah zbral 30 točk oziroma dve manj od Frosinoneja ter Empolija. V boju za obstanek so sicer še Verona (34 točk), Cagliari (33) ter Sassuolo (29), ki je predzadnji, 19.