Drugi zaporedni poraz Udineseja: 'Za Evropo še nismo pripravljeni'

Nogometaši Udineseja so prvič v tej sezoni izgubili dve zaporedni tekmi. Po Venezii (2:3) so doma proti favoriziranemu Juventusu klonili z 0:2. Oba zadetka je stara dama dosegla s pomočjo vratnice, a vendar se je bilo težko znebiti občutka, da je bil rezultat povsem zaslužen in da bi tekma težko šla v drugo smer. To je priznal tudi trener Udineseja Kosta Runjaić in namignil, da ekipa kljub odličnemu startu še ni pripravljena za Evropo, o kateri navijači Friulanov sanjajo že dobro desetletje.

OGLAS

Trener Udineseja Kosta Runjaić ni bil zadovoljen s predstavo. "Vseh 90 minut moramo biti na nivoju. Drugače je to premalo za uspeh." FOTO: Profimedia icon-expand

Oba slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta proti Juventusu začela v prvi postavi. Udinese je imel v prvem delu največ težav pri iznosu žoge na nasprotnikovo polovico. Preveč je bilo izgubljenih žog na sredini igrišča, kar je stara dama s pridom izkoristila. Pri uvodnem golu Khephrena Thurama je imela stara dama obilo sreče, saj se je žoga po strelu Francoza od vratnice odbila v hrbet vratarja Maduke Okoya in nato v mrežo. V naslednji akciji je Udinese dočakal edino priložnost v prvem delu, ko je Keinan Davis za las zgrešil vrata po strelu z desne. V 37. minuti pa je eno od številnih prehitro izgubljenih žog domačih na sredini igrišča kaznoval obetavni bočni branilec Nicolo Savona, ki je do strela prišel, potem ko se mu je žoga idealno odbila od iste vratnice kot pri prvem golu. Boljše nadaljevanje premalo po katastrofalnem začetku "V prvem polčasu nas ni bilo nikjer. Juventus je bil kot hitri vlak, mi pa nismo bili aktivni. Prvič v sezoni se nam je zgodilo, da smo začeli tako slabo," je bil na novinarski konferenci realen domači strateg Kosta Runjaić. Udinese je le tri dni prej na sosedskem derbiju v Benetkah že vodil z 2:0 (do prvenca v tej sezoni je prišel Lovrić), potem pa do konca klonil trikrat za boleč poraz. Tokrat je bilo drugače, saj so Friulani v nadaljevanju zaigrali bistveno podjetneje. Med polčasoma je v garderobi ostal prav že omenjeni Lovrić, igro pa sta posebej poživila Hassane Kamara in Lorenzo Lucca. Slednji je v 83. minuti po strelu z glavo stresel okvir vrat.

Stadio Friuli je bil za obračun z Juventusom razprodan. V lanski sezoni je povprečna obiskanost kljub skromnim izidom znašala 21.500. FOTO: 24ur.com icon-expand

Boj za Evropo? 'Lahko bi rekel, da še nismo pripravljeni' Udinese je tako zapravil priložnost, da bi celo prehitel Juventus in se z 19 točkami vsaj začasno prebil na mesta, ki prinašajo Evropo. Potem ko so se Videmci lani komaj rešili pred izpadom v Serie B, so letošnjo sezono začeli odlično in v mestu nedaleč stran od slovenske meje je znova zavel optimizem. Navijači Udineseja, s katerimi smo se pogovarjali pred tekmo, so v en glas izražali prepričanje, da se lahko njihov klub prvič po sezoni 2012/2013 prebije v evropska tekmovanja. Kakorkoli, Runjaić je po drugem zaporednem porazu nekoliko umiril žogico: "Lahko bi rekli, da še nismo pripravljeni. Če preveč sanjaš, se ti lahko zgodi, da se sploh ne prebudiš. Moramo biti bolj zreli. Igralcem sem dal jasno vedeti, da se moramo prebuditi, saj nikakor ne smemo pozabiti, kaj se nam je zgodilo v lanski sezoni." Kljub temu nekdanji trener Legie iz Varšave ohranja optimizem pred srečanjem z Atalanto prihodnjo nedeljo. "Iz dveh porazov v tem tednu se moramo nekaj naučiti. Videli smo, da moramo biti na nivoju vseh 90 minut. Tudi Juventus se je znašel pod pritiskom, a je to trajalo premalo za končni uspeh," je pojasnil.

Jaka Bijol je bil kljub porazu med boljšimi nogometaši Udineseja. FOTO: Profimedia icon-expand

Bijol bo v nadaljevanju sezone moral biti pazljivejši Velika težavo se črno-belim obeta, ko bo Jaka Bijol prejel naslednji rumeni karton. Steber slovenske obrambe je proti "Juvetu" porumenel, ko je zaustavil nevaren prodor sicer malo vidnega Dušana Vlahovića. Ko bo naslednjič kaznovan, bo moral izpustiti eno tekmo. "Nobenega dvoma ni, da je Bijol najboljši branilec moštva v tej sezoni, kakor je bil že lani. Zato bodo morali paziti, saj si obrambe brez njega ni mogoče predstavljati," so ob tem zapisali pri La Gazetti dello Sport, kjer so Bijolu za 90 minut proti Juventusu namenili oceno 6, medtem ko je bil Lovrić ocenjen s pet.

Sandi Lovrić je v Benetkah odigral najboljšo tekmo sezone, proti Juventusu pa je bil pred svojim navijači malo opazen. FOTO: AP icon-expand

Lovrić kljub zadetku ne najde prave forme 26-letni vezist je bil bolj ali manj neviden na sredini igrišča in je imel precej težav s fizično močnejšimi nasprotniki, pri katerih velja izpostaviti bleščečo predstavo Thurama. "Tekma proti Venezii ostaja oaza v puščavi tehnično in taktično skromnih predstav, ki trajajo že sezono in pol. Za trenutek se je zdelo, da je Udinese dobil nazaj odličnega vezista, a zdaj se spet zdi, da je bila tekma z Venezio le svetla izjema," so Lovrićevo predstavo komentirali na spletni strani najbolj eminentnega italijanskega športnega časopisa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Bijol med tarčami Juventusa Stanje duha v Vidmu je kljub malenkostnemu padcu še vedno na visoki ravni. Stadion Friuli je redno poln, za to sezono je bilo prodanih kar 13.784 vstopnic, kar je drugi najboljši izkupiček v zadnjem desetletju. Glavni cilj Videmčanov ostaja isti kot na začetku sezone: obstanek med elito, pri čemer si želijo obuditi prakso iz preteklih sezon, ko so svojo blagajno redno polnili s prodajo svojih najboljših igralcev. Zadnji odmevni odhod je bil portugalski napadalec Beto, ki je pred začetkom pretekle sezone za 25 milijonov evrov okrepil Everton. Letos poleti odmevnejših odhodov ni bilo. Zelo verjetno pa je, da bo naslednji na tem seznamu prav Jaka Bijol. Po sobotni predstavi, ko je bil ena redkih svetlih točk Friulanov, se ga je znova začelo povezovati z Interjem ter tudi z Juventusom. Športni direktor Torinčanov Cristiano Giuntoli je dan pred tekmo v Vidmu potrdil, da bodo pozimi skušali okrepiti zadnjo vrsto. Bodo kandidata našli prav na stadionu Friuli?