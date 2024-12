Udinese klonil proti Genoi, Napoli po zmagi povečal prednost na vrhu

Videmčani so danes praktično celoten obračun odigrali z igralcem manj na zelenici, že v četrti minuti si je neposredni rdeči karton prislužil Souleymane Isaak Toure. Terensko premoč so gostje kronali v 13. minuti, ko je zadel Andrea Pinamonti, v 67. minuti pa so domači zabili še sami, ko je avtogol dosegel Lautaro Giannetti.

Udinese, pri katerem je Sandi Lovrić začel tekmo in igral do 66. minute, v kadru pa ni bilo Jake Bijola, ki je služil kazen rumenih kartonov, in Davida Pejičića, je po sedmem porazu ostal na trenutnem devetem mestu serie A.