Nogomet

Videmčani do odmevne zmage proti Romi

Rim, 02. 02. 2026 22.38 pred 13 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Udinese - Verona

V predzadnji tekmi 23. kroga italijanske Serie A sta se v Vidmu udarila Udinese in Roma. Videmčani so goste, ki se borijo za preboj v Ligo prvakov za naslednjo sezono, presenetljivo ugnali z 1:0. Edini gol je na začetku drugega polčasa dosegel Nizozemec Jürgen Ekkelenkamp.

Udinese vs Roma
Udinese vs Roma
FOTO: Sofascore.com

Verona se je medtem, kot poroča STA, razšla s trenerjem Paolom Zanettijem. Slovenski reprezentant Sandi Lovrić, ki za Verono igra kot posojen nogometaš, bo kmalu dobil novega trenerja, začasno pa bo to delo opravljal strateg mladinske ekipe Paolo Sammarco. Lovrić je svojo za zdaj zadnjo tekmo v dresu Udineseja odigral prav proti Veroni 26. januarja, nekaj dni kasneje pa je v iskanju več priložnosti za igro kot posojen nogometaš okrepil njene vrste. V dresu slednje je debitiral proti Cagliariju in odigral 53 minut.

Iz kluba so sporočili, da so v iskanju stalnega trenerja, ki bi nadomestil Zanettija. Slednjega je odnesel visok sobotni poraz proti Cagliariju (0:4), s čimer je klub ostal na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Po 23 tekmah je zbral vsega 14 točk.
 

Preberi še Inter ostaja trdno na vrhu, Juventus do treh točk v Parmi

Verono naslednji obračun v italijanskem prvenstvu čaka že v petek doma proti Pisi, ki je zbrala enako število točk. Tudi Pisa je odstavila trenerja Alberta Gilardina, potem ko je ta ekipo v nedeljo vodil ob porazu proti Sassuolu (1:3). Pisa je to sezono dobila le eno tekmo v prvenstvu. Gilardino je ob prihodu k Pisi poleti zamenjal Filippa Inzaghija, ki je zasedbo popeljal v serie A po dolgih 34 letih.

Izid, italijanska liga, 23. krog:
Udinese - Roma 1:0 (0:0)
Ekkelenkamp 49.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet serie a roma udinese
