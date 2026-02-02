Videmčani do odmevne zmage proti Romi

Verona se je medtem, kot poroča STA, razšla s trenerjem Paolom Zanettijem. Slovenski reprezentant Sandi Lovrić, ki za Verono igra kot posojen nogometaš, bo kmalu dobil novega trenerja, začasno pa bo to delo opravljal strateg mladinske ekipe Paolo Sammarco. Lovrić je svojo za zdaj zadnjo tekmo v dresu Udineseja odigral prav proti Veroni 26. januarja, nekaj dni kasneje pa je v iskanju več priložnosti za igro kot posojen nogometaš okrepil njene vrste. V dresu slednje je debitiral proti Cagliariju in odigral 53 minut.

Iz kluba so sporočili, da so v iskanju stalnega trenerja, ki bi nadomestil Zanettija. Slednjega je odnesel visok sobotni poraz proti Cagliariju (0:4), s čimer je klub ostal na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Po 23 tekmah je zbral vsega 14 točk.

