Udinese ugnal Lazio, Milan ponovno razočaral

Videmčani, ki so prvenstvo prejšnji teden začeli z remijem, so tokrat pričakali Lazio. Tekmo, na kateri je Jaka Bijol igral ves čas, so dobro začeli in povedli v peti minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo zadel 23-letni in kar 201 centimeter visoki Lorenzo Lucca, ki ga je videmski klub pred sezono dokončno odkupil od Pise za osem milijonov evrov. Florian Thauvin je v 49. minuti podvojil prednost videmske zasedbe, pri kateri je slovenski reprezentant Sandi Lovrić v igro vstopil v 66. minuti, le dve minuti pozneje pa je bil pri domačih izključen Hassane Kamara. Lazio je številčno premoč unovčil zgolj za zmanjšanje zaostanka, v 95. minuti je zadel Gustav Isaksen.