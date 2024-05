Udinese v 104. minuti izsilil remi in podaljšal boj za obstanek

Toda bližje uspehu v dramatičnem obračunu je bil celo Empoli, ki je v 90. minuti unovčil enajstmetrovko prek Mbayeja Nianga . A Videmčani so v 104. minuti tudi prišli do strela z bele pike, točko je zagotovil Lazar Samardžić , ki je tudi zakrivil prvo najstrožjo kazen.

Pred tem je Sassuolo doma izgubil proti Cagliariju z 0:2 ter si tako še otežil boj za obstanek v ligi. Monza je proti Frosinoneju izgubila z 0:1.

Danes bo še prvak Inter igral proti Laziu, Roma pa proti Genoi.

V soboto so nogometaši Milana gostovali pri Torinu in izgubili z 1:3. Pred tem je Atalanta v gosteh z 2:0 ugnala Lecce. V petek sta se Fiorentina in Napoli razšla z 2:2.

Krog bosta v ponedeljek zaprli tekmi Salernitana – Verona in Bologna – Juventus.

Na vrhu lestvice so si Ligo prvakov že priigrali Inter, Milan, Bologna in Juventus, Atalanti pa za to z dveh tekem (ena zaostala) manjka še točka. V boju za obstanek pa je že jasno, da se v drugo ligo selita Salernitana in Sassuolo, zadnji krog pa bo določil še zadnjega potnika v nižji rang tekmovanja.

Izidi 37. kroga italijanske Serie A:

- petek, 17. maj:

Fiorentina - Napoli 2:2 (2:1)

- sobota, 18. maj:

Lecce - Atalanta 0:2 (0:0)

Torino - Milan 3:1 (2:0)

- nedelja, 19. maj:

Sassuolo - Cagliari 0:2 (0:0)

Monza - Frosinone 0:1 (0:1)

Udinese - Empoli 1:1 (0:0)

(Jaka Bijol je igral celo tekmo za Udinese)

(David Pejičić ni igral za Udinese)

(Sandija Lovrića zaradi poškodbe ni bilo v ekipi Udineseja)

18.00 Inter - Lazio

20.45 Roma - Genoa

- ponedeljek, 20. maj:

18.30 Salernitana - Verona

20.45 Bologna - Juventus