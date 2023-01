Udinese z Bijolom in Lovrićem neuspešen v Torinu

Že pred tem je Fiorentina doma premagala Sassuolo z 2:1, odločilni gol je v prvi minuti sodniškega dodatka z bele pike dosegel argentinski napadalec Nicolas Gonzalez. Ob 20.45 bosta igrala še Monza in milanski Inter Samirja Handanovića.

V nedeljo bo Salernitana gostila Torino, Lazio bo igral proti Empoliju Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja, Spezia proti Lecceju, Sampdoria pa proti Napoliju. Prav vodilni Neapeljčani so si iz genovske zasedbe do konca sezone izposodili poljskega reprezentanta Bartosza Bereszynskega. Vrhunec nedeljskega sporeda bo derbi Milana in Rome. Krog pa bosta v ponedeljek končali tekmi Verona - Cremonese in Bologna - Atalanta Bergamo.

Na lestvici ima Napoli ob tekmi manj 41 točk, Juventus je pri 37, Milan pa jih ima prav tako ob tekmi manj 36. Udinese je osmi.