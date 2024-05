Bijolov Udinese klonil v izdihljajih tekme, Napoli izgubil z Empolijem

Verona je imela celotno tekmo rahlo terensko premoč, a je ni izkoristila. Domači so tudi dvakrat zadeli okvir gola, vendar so Bijol in soigralci - Sandija Lovrića ni v postavi videmskega kluba zaradi poškodbe - zdržali skoraj do konca. Nato pa je v sodnikovem dodatku v eni zadnjih akcij na tekmi po kotu in podaji Ondreja Dude Diego Coppola zadel z glavo in Veroni zagotovil dragocene tri točke v boju za obstanek. Empoli je prav tako osvojil velik plen v tem boju. Že v četrti minuti je edini gol dosegel Alberto Cerri. Napoli je ostal osmi z 49 točkami, za sedmo Atalanto zaostaja dve točki, a ima dve tekmi več.