Bijol z odločilnim golom junak Videmčanov v Monzi

V poslednji tekmi 15. kroga italijanskega nogometnega prvenstva sta se udarila Monza in Udinese. Gostje iz Vidma, za katere igrata slovenska reprezentanta Sandi Lovrić in Jaka Bijol, so slavili z 2:1. Gol za zmago Videmčanov je v 70. minuti dosegel prav Bijol. Udinese je po šesti zmagi napredoval na deveto mesto v Serie A.