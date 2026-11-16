Uefa bo podprla Dialla za predsednika Fife

Diallovo kandidaturo naj bi sicer že potrdili predstavniki vseh 55 članic, ki imajo svojega predstavnika v izvršnem odboru Uefe. Krovna evropska nogometna organizacija, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, je v izjavi ob oznanitvi podpore 63-letnemu Francozu zapisala, da so njene članice zaskrbljene glede smeri svetovnega nogometa.

"Članice se zavzemajo za vzpostavitev enotnosti in zaupanja znotraj svetovne nogometne skupnosti. Ob tem so izrazile tudi pričakovanje, da naj bo osrednja skrb Fife razvoj nogometa v vseh predelih sveta. To mora postati srčika njenega delovanja. Slednje mora slediti najvišjim standardom upravljanja in partnerstva s članicami, celinskimi zvezami in nogometnimi deležniki. Zaradi vsega navedenega podpiramo kandidaturo Philippa Dialla za predsednika Fife," so sporočili iz Uefe.