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Nogomet

Uefa bo podprla Dialla za predsednika Fife

London, 16. 11. 2026 18.08 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
fifa

Evropske nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da bo podprla zdajšnjega prvega moža Francoske nogometne zveze (FFF) Philippa Dialla pri njegovi kandidaturi za predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Njegovo kandidaturo mora sicer potrditi še izvršni odbor FFF, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Diallovo kandidaturo naj bi sicer že potrdili predstavniki vseh 55 članic, ki imajo svojega predstavnika v izvršnem odboru Uefe. Krovna evropska nogometna organizacija, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, je v izjavi ob oznanitvi podpore 63-letnemu Francozu zapisala, da so njene članice zaskrbljene glede smeri svetovnega nogometa.

"Članice se zavzemajo za vzpostavitev enotnosti in zaupanja znotraj svetovne nogometne skupnosti. Ob tem so izrazile tudi pričakovanje, da naj bo osrednja skrb Fife razvoj nogometa v vseh predelih sveta. To mora postati srčika njenega delovanja. Slednje mora slediti najvišjim standardom upravljanja in partnerstva s članicami, celinskimi zvezami in nogometnimi deležniki. Zaradi vsega navedenega podpiramo kandidaturo Philippa Dialla za predsednika Fife," so sporočili iz Uefe.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

Diallov največji tekmec za mesto predsednika Fife bo njen dozdajšnji predsednik Gianni Infantino, ki se bo potegoval že za četrti mandat. Švicar je sicer v nemilost številnih nogometnih zvez padel avgusta, ko je v javnost prišel njegov načrt za komercializacijo svetovnega prvenstva.

Poleg omenjenih se kot potencialna kandidata za položaj prvega moža Fife omenjata še Japonec Kozo Tashima in nekdanji švicarski nogometaš Ramon Vega.

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