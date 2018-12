Uefa brez milosti do italijanske zveze zaradi 'primera Koulibaly'

Tekma Inter ‒ Napoli je zaradi rasističnih izgredov domačih navijačev v Italiji dobila tudi širši politični pomen in sprožila številne ostre odzive. Med tekmo so domači navijači z oponašanjem opičjih krikov žalili gostujočega temnopoltega igralca Senegalca Kalidouja Koulibalyja. Ta je pred koncem tekme moral zapustiti igrišče po drugem prejetem rumenem kartonu, potem ko je sarkastično zaploskal sodniški odločitvi.

Italijanska nogometna zveza (Figc) se je hitro odzvala na incidente, Inter je kaznovala z dvema tekmama igranja na praznem stadionu, še za eno tekmo pa zaprla severno tribuno, na kateri se zbirajo najbolj problematični navijači kluba. Dogajanje je zdaj preučila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa) in ugotovila, da bi lahko v Milanu, če bi upoštevali pravila oziroma smernice krovne zveze, tudi prekinili tekmo, a je niso.

Niso upoštevali protokola

"Zaskrbljeni smo zaradi tega nesprejemljivega incidenta, pa tudi zaradi tega, ker niso upoštevali našega protokola, kako ravnati v takšnih primerih. Koulibaly je bil tarča rasističnih opazk in čeprav so navijače prek ozvočenja trikrat opozorili, niso prenehali. Poleg tega so sodnike že prej na neprimerno vedenje opozorili člani Napolija na klopi," so sporočili pri Uefi.

V skupnem sporočilu s sindikatom nogometašev FIFPro je Uefa poudarila, da pozdravljata odločitev italijanske zveze o zaprtju stadiona: "Rasistične opazke, usmerjene proti Koulibalyju, so nesprejemljive. Za takšno ravnanje v nogometu ne sme biti prostora. Podpiramo italijanske nogometne organe, če se bodo odločili še za dodatne ukrepe za boj proti rasizmu na stadionih, do katerega imamo pri Uefi in FIFProju ničelno toleranco."

Gravina: Mazzoleni je upošteval pravila

Figc je sicer po tekmi sporočila, da je sodnik Paolo Mazzoleniravnal prav, ker tekme ni prekinil, ampak jo je speljal do konca. Tudi to, da je po izgredih in izključitvi Koulibalyja dvoboj nadaljeval, je za Napoli sporno, saj je Inter zmagoviti zadetek dosegel v sodnikovem dodatku. Trener neapeljske ekipe Carlo Ancelottije dejal, da bodo njegovi igralci ob naslednjem takšnem incidentu zapustili igrišče, čeprav se zavedajo, da bodo na tak način tvegali kazen in izgubo točk.

"Mazzoleni je upošteval pravila. Če bi igralci zapustili igrišče, pa bi bila to kršitev pravil, ki bi imela slab učinek za moštvo. Imamo pravila, morda jih je treba izboljšati, a brez njih smo kot na divjem zahodu," je predsednik zveze Gabriele Gravinadejal v pogovoru za televizijo Skypo tekmi.

Gravina je sicer dva dni po tekmi v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani zveze, sporočil, da so stvari presegle vse meje in da je čas, da se takšno dogajanje na stadionih ustavi. Napovedal je tudi, da si bo prizadeval za spremembe pravil o prekinitvi tekem in kaznih za klube ob rasističnih izgredih navijačev.