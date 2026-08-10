Mednarodne nogometne zveze v ostrem napadu na Infantina

Tri močne celinske zveze so v odprtem pismu poudarile, da "nogomet ne pripada nobenemu posamezniku" ter se še bolj oddaljile od Infantina. Čeprav je Gianni Infantino – zlasti po protestih Uefe, AFC in Concacafa – pozneje napovedal opustitev načrtov za delno privatizacijo najpomembnejših svetovnih nogometnih turnirjev, kritike na račun predsednika Fife ne pojenjajo.

Treh celinskih zvez poteza Fife prejšnjo sredo, ko se je krovna organizacija po kriznem sestanku v Rabatu "opravičila" za polemiko ob predlogu o komercialnem projektu, hkrati pa izrazila "polno podporo" Infantinu, ni prepričala. Pismo, ki ga je svetovna organizacija Fifa takrat poslala svojim 211 članicam, zadevo prikazuje kot komunikacijski spodrsljaj, medtem ko je bil nogomet priča pomanjkanju presoje. Gre za temeljno kršitev zaupanja do institucij, ki jim Fifa služi, opozarjajo Uefa, Concacaf in AFC. V skupni izjavi so zveze zapisale, da je Infantino z "zavajanjem" kršil zaupanje v zvezi in se postavil nad kolektiv.

"Vodenje nogometa ni nekaj, kar bi bilo v lasti posameznika. Ne gre za posedovanje – ali zahtevanje – moči. Gre za dolžnost služenja nogometni družini, ki mu je to vlogo zaupala. Ko je zaupanje kršeno z zavajanjem in ko se posameznik postavi nad kolektiv, ki mu je zaupal moč, je ta dolžnost poteptana," so zveze zapisale v izjavi. "Moč nogometa je bila vedno v enotnosti. Pozivamo k spoštovanju te enotnosti in k vodenju, ki služi nogometu, namesto da zgolj stremi k ukazovanju," so še dodale.

Celinske zveze so v izjavi opozorile, da Fifa še vedno ni izrecno priznala, da je bil sam predlog privatizacije napaka in da je kršil temeljna načela sodelovanja ter upravljanja; namesto tega se je Fifa ob umiku ideje osredotočila na postopkovna in tehnična vprašanja.