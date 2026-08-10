Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mednarodne nogometne zveze v ostrem napadu na Infantina

Ljubljana, 10. 08. 2026 11.52 pred 4 urami 2 min branja 18

Avtor:
R.S. STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza (Uefa) je skupaj z azijsko (AFC) ter severno- in srednjeameriško in karibsko (Concacaf) v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial.

Tri močne celinske zveze so v odprtem pismu poudarile, da "nogomet ne pripada nobenemu posamezniku" ter se še bolj oddaljile od Infantina. Čeprav je Gianni Infantino – zlasti po protestih Uefe, AFC in Concacafa – pozneje napovedal opustitev načrtov za delno privatizacijo najpomembnejših svetovnih nogometnih turnirjev, kritike na račun predsednika Fife ne pojenjajo.

Predsednik Fife Gianni Infantino še vedno prejema kritike zaradi načrta o prodaji deležev mundiala zasebnim vlagateljem.
Predsednik Fife Gianni Infantino še vedno prejema kritike zaradi načrta o prodaji deležev mundiala zasebnim vlagateljem.
FOTO: AP

Treh celinskih zvez poteza Fife prejšnjo sredo, ko se je krovna organizacija po kriznem sestanku v Rabatu "opravičila" za polemiko ob predlogu o komercialnem projektu, hkrati pa izrazila "polno podporo" Infantinu, ni prepričala. Pismo, ki ga je svetovna organizacija Fifa takrat poslala svojim 211 članicam, zadevo prikazuje kot komunikacijski spodrsljaj, medtem ko je bil nogomet priča pomanjkanju presoje. Gre za temeljno kršitev zaupanja do institucij, ki jim Fifa služi, opozarjajo Uefa, Concacaf in AFC. V skupni izjavi so zveze zapisale, da je Infantino z "zavajanjem" kršil zaupanje v zvezi in se postavil nad kolektiv.

Preberi še PSG z remijem, Aston Villa s porazom pred evropskim superpokalom

"Vodenje nogometa ni nekaj, kar bi bilo v lasti posameznika. Ne gre za posedovanje – ali zahtevanje – moči. Gre za dolžnost služenja nogometni družini, ki mu je to vlogo zaupala. Ko je zaupanje kršeno z zavajanjem in ko se posameznik postavi nad kolektiv, ki mu je zaupal moč, je ta dolžnost poteptana," so zveze zapisale v izjavi. "Moč nogometa je bila vedno v enotnosti. Pozivamo k spoštovanju te enotnosti in k vodenju, ki služi nogometu, namesto da zgolj stremi k ukazovanju," so še dodale.

Celinske zveze so v izjavi opozorile, da Fifa še vedno ni izrecno priznala, da je bil sam predlog privatizacije napaka in da je kršil temeljna načela sodelovanja ter upravljanja; namesto tega se je Fifa ob umiku ideje osredotočila na postopkovna in tehnična vprašanja.

Preberi še Maribor ugnal Koper in zavzel vrh, Aluminij še naprej brez zmage v sezoni

"Tam, kjer bi morala biti odgovornost, vlada molk, in tam, kjer bi morala biti preglednost, vlada distanca. To niso lastnosti, ki si jih nogomet zasluži pri svojem vodstvu," so tri zveze še izpostavile v odprtem pismu "nogometni družini". Z nagovarjanjem "nogometne družine", ki je bila glede razumevanja Fifinega predloga globoko razdeljena, želijo omenjene tri organizacije predvsem pomiriti tiste zveze, ki so ostale zveste Infantinu in so jih mikali zlasti finančni dobički, ki jim jih je predsednik Fife obljubljal.

Aleksander Čeferin in Gianni Infantino
Aleksander Čeferin in Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

"Ne gre za denar. Konfederacije so že pozvale k odgovorni razdelitvi ogromnih obstoječih rezerv Fife, da bi dodatno spodbudile naložbe v razvoj nacionalnih zvez," so še zapisali predsedniki in generalni sekretarji teh treh celinskih zvez, na čelu s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom.

fifa uefa concaf afc gianni infantino

Harry Kane znova kralj strelcev

Maribor ugnal Koper in zavzel vrh, Aluminij še naprej brez zmage v sezoni

24ur.com Fifa vidi zaroto proti Infantinu, ki je pod vse večjim pritiskom
24ur.com Odločitev Oceanije zadnji žebelj v krsto Infantinovega padlega načrta
24ur.com Sindikat nogometašev: Fifa brez občutka in spoštovanja
24ur.com Infantinu teče voda v grlo: podporo išče pri Trumpu
24ur.com Argentinci z rasističnim slavjem razburili francoske nogometaše in zvezo
24ur.com Nespoštljivi Infantino sprožil val ogorčenja v Italiji: Morda se bodo uvrstili, ko bo 228 reprezentanc
24ur.com Tudi Uefa obsodila izgrede v Amsterdamu
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hihitalec
10. 08. 2026 16.12
Njemu je vseen, ce ostane al pa gre, k 6 lajfov ne more zapravt dnarja
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
10. 08. 2026 15.53
Prevarant....naj gre v Madrid k staremu kriminalcu , če bi se rad počutil kot doma
Odgovori
0 0
Wolfman
10. 08. 2026 15.44
Šokantno in srce parajoče, da je še vedno predsednik Fife!
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
10. 08. 2026 15.35
Infant terrible in naš fuzbaler Janez imata oba ravne lase in krive noge.
Odgovori
+1
1 0
U1783851350655
10. 08. 2026 14.56
So prešni precedniki bili kaj boljši.
Odgovori
+1
1 0
Polkavalčekrokenrol
10. 08. 2026 14.54
Kdor Čeferinu stopi na žulj je bivši,definitivno
Odgovori
+1
1 0
osservatore
10. 08. 2026 13.10
Tip potrebuje strupen čevelj.
Odgovori
+7
7 0
bohinj je zakon
10. 08. 2026 12.57
Čef je sklenil, da zasede njegovo mesto. Prav je tako.
Odgovori
+6
6 0
machine
10. 08. 2026 12.52
Ta vojna je samo v Čeferinovi glavi.
Odgovori
-21
0 21
sukar 1
10. 08. 2026 12.42
bolano pohlepen primerek.....eden od....
Odgovori
+14
14 0
AleksKritik
10. 08. 2026 12.41
Še en dokaz več, kako umazana in izprijena je moč kapitala z večino mega kapitalisti na čelu. Denar je sveta vladar..pa naj me kdo popravi, če ni res. Žal.
Odgovori
+14
14 0
Slovenska pomlad
10. 08. 2026 12.38
Tudi SDS ga podpira.
Odgovori
+6
9 3
HALAcR7
10. 08. 2026 12.00
Argentina,izrael in usa vedno na pravi strani,,,z messijem na čelu,,vse titule pod njegovim vodstvom izbrisat
Odgovori
-4
7 11
MatPaat
10. 08. 2026 12.51
Messi nima cajta zdaj za to, joče že drugič v mescu dni.
Odgovori
-3
5 8
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Tina Gaber za 40. rojstni dan dobila sanjsko darilo
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič brez slabe vesti: 'Če se mi zahoče, jo pojem celo ob desetih zvečer'
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897