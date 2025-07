Uefa črnogorskemu Arsenalu prepovedala nastope v Evropi za kar 10 let

Uefa je klubu naložil globo v višini 500.000 evrov in kaznovala štiri igralce ter enega sodnika. Disciplinska komisija je trem igralcem prepovedala nastopati za 10 let, igralec Nikola Čelebić in sodnik Ranko Krgović pa sta prejela dosmrtni prepovedi.

Uefa je sporočila, da želi, da bi Mednarodna nogometna zveza prepoved razširila na ves svet.