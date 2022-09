Uefa določila postopek žreba za Euro 2024, Rusije ne bo v bobnu

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze – Uefe se je danes sestal na Hvaru in v zgodovinski stavbi Arsenal, kjer je potrdil postopek za prihajajoči žreb kvalifikacij za Euro 2024, določil gostitelja evropskega prvenstva v futsalu do 19 let, ki bo potekalo prihodnje leto, in potrdil usodo Rusije in ruskih klubov.

Še pred pomembnim sestankom pa je na nogometnem igrišču NK Hvar potekala prireditev v okviru Uefinega programa Nogomet v šolah, kjer se je več kot 80 deklet in fantov pomerilo z nogometnimi legendami in predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. icon-expand Luis Figo, Nadine Kessler, Aleksander Čeferin, Milenko Aćimović, Florent Malouda. FOTO: Damjan Žibert Pobuda Nogomet v šolah, ki se je začela leta 2020, si prizadeva, da bi do leta 2024 pri projektu sodelovalo več kot 2,8 milijona otrok in več kot 81 tisoč šol. Po dveh letih programa že sodeluje približno 2,4 milijona otrok iz 44 tisoč šol. Ob tem pri Uefi poudarjajo, da je bilo že več kot 100 tisoč učiteljev izobraženih za izvajanje nogometnih treningov, kar zlahka presega začetni cilj, ki je bil postavljen pri številki 63 tisoč. V štiriletnem obdobju je Uefa vložila približno 24 milijonov evrov v razvoj in spodbujanje življenjskih veščin, kot so poštena igra, spoštovanje, timsko delo in vodenje z igranjem nogometa v šoli. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izvršni odbor Uefe, v katerem sedi predsednik evropske nogometne zveze, 16 članov, dva predstavnika Združenja evropskih nogometnih klubov in predstavnik evropskih nogometnih lig, pa se je nato sestalo v zgodovinski stavbi Arsenal. Na sestanku so člani izvršnega odbora potrdili postopek za prihajajoči žreb kvalifikacij za Euro 2024, ki bo 9. oktobra opoldne v Frankfurtu. Kvalifikacijski postopek žrebanja je mogoče povzeti na naslednji način: Nemčija, ekipa gostiteljice, se samodejno kvalificira na zaključni turnir in zato ne sodeluje v žrebu kvalifikacij. Rusija in vse ruske ekipe so po odločitvi izvršnega odbora Uefe z dne 28. februarja 2022 trenutno suspendirane iz Uefinih tekmovanj, kar je 15. julija 2022 dodatno potrdilo športno arbitražno sodišče (CAS). Rusija zato v žreb kvalifikacij za Euro 2024 ne bo vključena. 53 nacionalnih zvez sodeluje v kvalifikacijskem žrebu, ki bo udeležence razporedil v deset skupin, sedem skupin po pet ekip in tri skupine po šest ekip. Deset zmagovalcev skupin in deset drugouvrščenih skupin se bo neposredno uvrstilo na finalni turnir. Preostala tri mesta bodo določena v končnici, ki bo odigrana marca 2024. 53 sodelujočih ekip je razvrščenih glede na skupno lestvico Lige narodov za sezono 2022/23 in je razdeljenih v sedem skupin. icon-expand Aleksander Čeferin FOTO: AP Na koncu pa so člani izvršnega odbora še izbrali gostitelja evropskega prvenstva v futsalu do 19 let, ki bo prihodnje leto. Za gostitelja turnirja je bil izbran hrvaški Poreč. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke