Velika zmaga za Uefo: ideja o nogometni superligi je preteklost

V izjavi za javnost sta Uefa in Real zapisala, da je prišlo do dogovora v dobrobit nogometa: "UEFA, Združenje evropskih nogometnih klubov in Real Madrid so dosegli dogovor v dobro evropskega klubskega nogometa. Ta dogovor o načelih bo služil tudi za rešitev njihovih pravnih sporov, povezanih z evropsko superligo, ko bodo ta načela uresničena in izvedena."

S tem se je končal spor med Uefo in skupino nogometnih klubov, ki so septembra 2021 napovedali ustanovitev lastnega tekmovanja, kot zadnji pa je med ustanovitelji superlige vztrajal Real Madrid. Vsaj zaenkrat je zamisel o konkurenčnem tekmovanju elitni Ligi prvakov zamrla.

Pred petimi leti je bila najavljena nova nogometna superliga, ki bi združevala najmočnejše evropske klube po vzoru severnoameriških lig v zaprtem sistemu. Sledil je močan odpor Uefe, predvsem pa protesti navijačev, zaradi katerih so se iz projekta hitro umaknili angleški klubi (Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham in Chelsea), kasneje so sledili še Atletico Madrid ter italijanski Inter, Milan in Juventus.