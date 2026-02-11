Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Velika zmaga za Uefo: ideja o nogometni superligi je preteklost

Ljubljana, 11. 02. 2026 18.03 pred 2 urama 2 min branja 37

Avtor:
S.V. STA
UEFA

Ideja o samostojni nogometni superligi, ki ne bi bila pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), je preteklost. Po dolgem pravnem sporu, kjer bi odškodnina lahko dosegla tudi štiri milijarde evrov, sta se Uefa in zadnji med ustanovitelji lige Real Madrid dogovorila o koncu projekta.

V izjavi za javnost sta Uefa in Real zapisala, da je prišlo do dogovora v dobrobit nogometa: "UEFA, Združenje evropskih nogometnih klubov in Real Madrid so dosegli dogovor v dobro evropskega klubskega nogometa. Ta dogovor o načelih bo služil tudi za rešitev njihovih pravnih sporov, povezanih z evropsko superligo, ko bodo ta načela uresničena in izvedena."

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin
FOTO: AP

S tem se je končal spor med Uefo in skupino nogometnih klubov, ki so septembra 2021 napovedali ustanovitev lastnega tekmovanja, kot zadnji pa je med ustanovitelji superlige vztrajal Real Madrid. Vsaj zaenkrat je zamisel o konkurenčnem tekmovanju elitni Ligi prvakov zamrla.

Pred petimi leti je bila najavljena nova nogometna superliga, ki bi združevala najmočnejše evropske klube po vzoru severnoameriških lig v zaprtem sistemu. Sledil je močan odpor Uefe, predvsem pa protesti navijačev, zaradi katerih so se iz projekta hitro umaknili angleški klubi (Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham in Chelsea), kasneje so sledili še Atletico Madrid ter italijanski Inter, Milan in Juventus.

Preberi še Nova zmaga Čeferina: Barcelona potrdila umik iz projekta superlige

Tudi Uefa se je hitro odzivala na razvoj dogodkov in že leta 2022 so nogometaši v Ligi prvakov zaigrali po spremenjenem sistemu, saj je liga razširjena na 36 ekip, število tekem pa se je od sezone 2024/25 povečalo s šest na osem. Na koncu sta osamljena v projektu superlige ostala Real in Barcelona, ki se je pred dnevi prav tako umaknila.

nogomet uefa superliga real madrid

Bo Marc Marquez v sezoni 2027 na počitnicah? 'Mogoče, nikoli se ne ve'

'Tresel sem se. Po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem zafrkniti'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deltex
11. 02. 2026 20.26
Zdaj bo nekaj časa mir, verjetno pa bo slej ko prej spet kaka ideja o elitni ligi, kjer bi igrali samo najbogatejši klubi. Tu pa vedno ostaja problem navijačev... zagotovo je bolj zanimivo če nastopa 36 kot 12 ekip... če bo 10 El clasicov na leto bo dolgčas, cene vstopnic pa bo bile tako zasoljene, da si jih marsikdo ne bi mogel privoščiti.
Odgovori
0 0
manucao
11. 02. 2026 20.23
Ne, da takoj pojasnimo. Prišlo je do dogovora med Čeferinom, Perezom in Al Kalfijem. S tem dogovorom je Real tudi odstopil od tožbe proti UEFI in je zadeva zaključena in super liga je tudi zaključena zgodba.
Odgovori
-1
1 2
cripstoned
11. 02. 2026 20.26
Se zdalec ni zakljucena zgodba vsaj za pereza ki bo zdaj ustvaril svojo ligo v kosarki...ima veliko podporo klubov in igralcev samih med drugimi je tudi doncic ki ni investiral...perez ne bo odnehal...nikoli
Odgovori
0 0
RUBEŽ
11. 02. 2026 20.20
Perez je pogorel na celi črti. Vsi klubi, vključno z španskimi, so mu obrnili hrbet. In prav je tako.
Odgovori
-2
1 3
cripstoned
11. 02. 2026 20.24
Niso mu obrnili hrbet ampak so pokleknili pred sankcijami uefe ki bi sledile...real je pa dokazal ravno nasprotno in tudi dosegel svoje...ti se pa se naprej tolazi hahahahaha
Odgovori
+0
1 1
deltex
11. 02. 2026 20.03
Superliga je padla, ker je Čeferin imel veliko podporo v Angliji. Takratni premier Boris Johnson je angleškim klubom zagrozil z davčnimi spremembami, saj je vedel da lastnike klubov najbolj boli izguba denarja. Zaradi njega so v bistvu sploh štartali z novo ligo..no, ko so pritisnili še močni navijači, so se angleški klubi čez par dni umaknili. Čeferin ima močne zveze povsod, zato je vse skupaj padlo v vodo.
Odgovori
+6
7 1
cripstoned
11. 02. 2026 20.13
Tudi ceferin ne bo dolgo delal to kar dela...zapletel se je z perezom ki je ze dobil sodni postopek proti uefi in je opravicen do odskodnine...tukaj bo moral ceferin popustiti ce ne bo odskodnina megalomanska za uefo... perez je ze predolgo v teh vodah da bi mu ceferin naredil sahmat...ko je perez vodil real je ceferin sedel se v solski klopi...
Odgovori
+2
5 3
deltex
11. 02. 2026 20.21
Perez je alfa in omega v Španiji, tam je tudi potekal sodni postopek, ki pa bi na mednarodnem sodišču padel. Vendar bi to predolgo trajalo zato sta Čeferin in Perez zdaj sklenila dogovor in se bo vse skupaj ustavilo. Real Madrid namreč ogromno zasluži tudi v Ligi prvakov, pa malo gredo v Savdsko Arabijo igrat kjer denar teče kot slap Savica, pa gre...
Odgovori
+0
1 1
REAList7
11. 02. 2026 20.02
Novinarji vidijo zgolj in samo čisto površje tega dogovora in ga označujejo za veliko zmago UEFE. Temu se reče šlamparija. Če bi se malo bolj poglobili, ne pa samo da so čimprej spacali to, bi mogoče celo ugotovili, da je za tem dogovorom veliko večjega. In to v dobro vseh klubov.
Odgovori
+6
7 1
Lucky
11. 02. 2026 20.06
Mal prej si razlagu, da bo slab za PSG in City. Zdej prauš, da bo dobr za vse. Dej se mal skup sprau.
Odgovori
-4
1 5
REAList7
11. 02. 2026 20.21
Ne skrbi. Tisti, vsaj malo inteligentni bodo že razumeli, kaj sem hotel sporočiti. Tebi pa itak ni pomoči.
Odgovori
+1
1 0
Lucky
11. 02. 2026 19.58
Perez na vsak način hoče 4.5 miljarde, da bo mel za klavzulo od XXX.
Odgovori
-8
1 9
cripstoned
11. 02. 2026 20.02
Lepo te perejo mediji...kaj vse farsic verjame aahahahahaha...xxx bi prisel k realu zastojn pa je dobil nogo..
Odgovori
+5
6 1
RUBEŽ
11. 02. 2026 20.22
HAHAHAHAHAHAHA, tebe še posebej perejo, ne druge. XXX bi sprejeli z bianco čekom.
Odgovori
-1
0 1
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 19.58
S kapitulacijo starega kriminalca je dokončno umrla tudi separatistična liga
Odgovori
-10
0 10
REAList7
11. 02. 2026 19.56
Farselonarji zopet pametujejo na dolgo in široko, se pa sploh ne zavedajo kaj je Real dosegel s pritiskom, ki ga je stopnjeval do te mere, da je vložil več milijardno odškodnino in zdaj s tem dogovorom, ko so/bodo umaknili tožbo. Ja, tudi vi (na žalost) boste imeli ogromno od tega dogovora. Perez je izpogajal to, da bodo imeli klubi po novem veliko večjo vlogo pri odločanju, lahko bodo soupravljali v LP, tudi kar se tiče televizijskih pravic, stroški za plače in prestope se bodo omejili na točno določen odstotek prihodkov (tako da se bo tu kar fajn zarezalo v PSG in Man City), še več denarja se bo namenilo manjšim klubom in ligam, uvedli bi naj tudi ene vrste UEFA streaming platformo, ki bi omogočala brezplačne oglede tekem in še ogromno drugih interaktivnih funkcij. In še Real bo imel večji delež pri prihodkih. Brez skrbi, ni to zmaga UEFE, tudi če mediji prikazujejo tako, to je zmaga Real Madrida. Perez je dosegel točno to, kar si je želel.
Odgovori
+8
9 1
cripstoned
11. 02. 2026 19.59
Kaj ces njim to razlagati..v glavi imajo 2g mozga in 1 zob..vse kar znajo debatirati za sankom in lagati samega sebe debelo...farsicem tukaj ni vec pomoci...se dobro da je bil perez edini za superligo in da ropalona ni hotela biti zraven hahahahaha...kako si morajo lagati..vsak dan po celi dan..
Odgovori
+7
8 1
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 19.51
Čeferin danes ve, da je Florentino Perez karakterno isti ptičkin dim kot Andrea Agnelli
Odgovori
-9
2 11
friki24
11. 02. 2026 19.49
Cripsi pise, da je to zmaga pereza na dolgi rok a na spletu polno forumov in “navijacev” belega sekreta, ki pisejo, da je to samo se en poraz v nizu za starca.. mene pa, ko vidm cripsije nebuloze po hitrem postopku prime sr*t
Odgovori
-9
3 12
cripstoned
11. 02. 2026 19.57
Kje sem jaz napisal da je to zmaga pereza na dolgi rok?? Spet lazes in zavajas...nemoc je ocitna...jokaj hejter ..napisi raje kaj je govoril laporta glede superlige in zakaj je odstopil??
Odgovori
+6
8 2
cripstoned
11. 02. 2026 19.49
Farsici pa spet na polno z lazmi...vsi vemo kaj je govoril laporta leta 2021 glede superlige in kako je pljuval po uefi danes pa na kolenih kima ceferinu ker ce ne bi padla huda kazen glede 2x zaporednega krsenja pravil ffpja, antidoping pravil in ne bi bilo najlazjih zrebov, sodniske pomoci v ligi prvakov ter podpore pri igranju ligaske tekme (villareal/miami) v ameriki....tiho farsici tudi tukaj si lahko samo lazete ker je to pac vasa tolazba..hahahahaha
Odgovori
+9
12 3
Lucky
11. 02. 2026 19.47
Kk ponucat 4.5 miljarde se že rojevajo. Zgradil bi nej garaže in to kar nad pomično streho. Če ne dajo pod zemljo, bojo pa zgoraj. Dany že čaka v vrsti, da si rezervira parking.
Odgovori
-10
2 12
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 19.54
To je ogromno denarja...za kakšnega nogometaša dve do tri sezone v Južni Afriki
Odgovori
-10
1 11
Lucky
11. 02. 2026 19.38
V Realu nkol dost dnara in penalov. Preigraval so varianto, da začnejo ligo s svojo A, B in C ekipo. Na konc se niso mogl zment, za koga bi sodniki piskal.
Odgovori
-8
4 12
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 19.37
Večina klubov je še včeraj bila za Superligo ...po logiki Realista7
Odgovori
-9
3 12
Lucky
11. 02. 2026 19.40
Čakamo njegov komentar, da doda kako miljardo cripsovim številkam. 1 B, po trendovo.
Odgovori
-8
3 11
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 19.36
Pred 90 dnevi je trdil, da je sklenitev dogovora z UEFA kapitulacija ...danes je kapituliral, zmagali pa so navijači in nogomet
Odgovori
-6
4 10
Lucky
11. 02. 2026 19.35
Crips se zjutri pogleda v špegu in si zapoje, laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje.
Odgovori
-7
4 11
Lucky
11. 02. 2026 19.36
Vsaka povezava z laganjem samega sebe nima osnove.
Odgovori
-8
3 11
cripstoned
11. 02. 2026 19.08
Zmaga?? Jasno da so mediji na strani uefe in ne bodo objavili da je UEFA izgubila sodni postopek proti realu kjer je sodisce dosodilo vprid reala ker so ugotovili da je uefa v zvezi z superligo krsila pravila o konkurenci v EU in zlorabila svoj polozaj...ta odlocitev je realu odprla pot da terja od UEFE odskodnino in jo tudi bodo...pravno in formalno...uefa je dobila bitko vojne pa se zdalec ne...pravna zmaga reala je delno ze dosezena caka se samo se visina odskodnine katero bo uefa morala placati realu...perez igra dolgo igro njegov cilj ni samo en udarec ampak sprememba razmerja moci med klubi in umazano uefo...klubi prinasajo uefi denar in ne obratno...uefa se bo morala pocasi zaceti prilagajati zelji klubov ne samo reala ampak se ostalih top klubov kateri zaenkrat molcijo...po tihem pa ima perez podporo vseh ..top klubi bodo v prihodnosti imeli veliko vec vpliva in zato se bori perez...
Odgovori
+7
12 5
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 19.11
Torej bo Real tožil tudi sebe...
Odgovori
-8
4 12
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 18.55
Zdaj čakamo še na konec Negreire, ko bo stari kriminalec nehal igrati Don Kihota ali za mnoge njegovega Rozinanta
Odgovori
-7
6 13
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 18.48
Zdaj bo Real tožil tudi sebe?
Odgovori
-7
6 13
Kolllerik
11. 02. 2026 18.45
Stari kriminalec je moral popustiti. Začetek njegovega konca
Odgovori
-6
7 13
cripstoned
11. 02. 2026 19.13
A to leti na laporto?? Koncno nekaj pametnega od tebe..
Odgovori
+7
12 5
bibaleze
Portal
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
moskisvet
Portal
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
dominvrt
Portal
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
okusno
Portal
Valentinove sladice za vsako astrološko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534