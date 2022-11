Uefa: Evropska tekmovanja dodajajo tekmovalni naboj domačim prvenstvom

Odprtost in vključenost evropskih klubskih tekmovanj je eden od ključnih argumentov Uefe proti projektu t. i. superlige, s katerim najbogatejši klubi na stari celini želijo ustanoviti novo elitno tekmovanje. Ta je športno javnost pretresel aprila 2021 in takrat sicer hitro doživel fiasko.

Močno se je projektu uprla krovna evropska zveza s slovenskim predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu, ki z Ligo prvakov trenutno organizira najpomembnejše evropsko klubsko tekmovanje na stari celini. Odporu proti superligi pa so se ob njeni napovedani ustanovitvi pridružili tudi navijači nekaterih največjih evropskih klubov.

Od 12 klubov, ki so ustanovili superligo, jih je tako devet v roku nekaj dni odstopilo od projekta, ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus. Ti pa v zadnjih tednih obujajo idejo za ustanovitev tekmovanja za elito. Tako so sredi oktobra vodenje projekta zaupali prvemu človeku nemškega RTL Berndu Reichartu, ki naj bi prek športne agencije začel nagovarjati evropsko nogometno javnost.