Finale EP nogometašev do 21 let bo gostila Ljubljana

Prvenstvo bo v dveh delih. Skupinski del bo v reprezentančnem premoru med 24. in 31. marcem 2021, zaključni boji pa od 31. maja do 6. junija 2021. Dve skupini prvega dela bosta igrali na Madžarskem, ena v Sloveniji, medtem ko bo Uefa še sprejela odločitev glede četrte skupine. Je pa že jasno, da bo zaradi spremenjenega koledarja finale gostila Ljubljana, in sicer 6. junija 2021. Ob tem bodo v Sloveniji še dve četrtfinalni in ena polfinalna tekma, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

Zaenkrat sta na prvenstvo uvrščeni le gostiteljici Slovenija in Madžarska, njima pa se bodo pridružili zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih ekip. Prvotno bi se turnir moral odviti med 9. in 26. junijem prihodnje leto s finalom na Madžarskem, a je pandemija novega koronavirusa poskrbela za novo obliko in nov termin tekmovanja.