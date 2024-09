Uefa hudo udarila Rijeko, a tudi Olimpijo: zmaji bodo plačali 85 tisočakov

Navijači Rijeke so tekmo prekinili za pol ure.

Spomnimo, Olimpija je po remiju na prvi tekmi na Rujevici (1:1) na povratnem obračunu povsem razbila Rijeko. Po prvem polčasu je bilo že 4:0, zmaji pa so kmalu po začetku nadaljevanja poskrbeli za petardo v hrvaški mreži.

V odgovor na ponižanje na igrišču – pa bojda tudi kot protest na vihravo stanje v klubskih pisarnah – so navijači Rijeke v 60. minuti na igrišče začeli metati pirotehnična sredstva, nekaj jih je priletelo tudi na sosednjo tribuno, kjer so bili domači navijači. Tekma je bila za pol ure prekinjena. Nadaljevala se je šele, ko so gostujoči navijači zapustili svoj sektor.