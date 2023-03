Uefa in Fare dovolila uporabo zastave Velike Madžarske

Na madžarski zvezi pišejo, da so o uporabi zastave, na kateri so po mnenju Madžarske vrisane starodavne državne meje, povprašali na Uefi in pri Fare. Obe organizaciji naj bi ocenili, da ne gre za simbol s politično vsebino in je zato razvijanje take zastave na tekmah dovoljeno.

Kot še pravijo v Budimpešti, mnenje Uefe in Fare velja le za zastavo, nikakor pa to avtomatično ne velja za morebitne dodatne napise in simbole ter navijaške pesmi in skandiranja.