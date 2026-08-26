Uefa in Fifa zgladili spor? Zloglasen bojkot naj bi bil stvar preteklosti

Po navedbah otoških medijev bo žensko svetovno prvenstvo do 20 let, ki se bo čez nekaj dni pričelo na Poljskem, potekalo tudi z evropskimi reprezentancami. Svetovno prvenstvo za mlade nogometašice bodo med 5. in 27. septembrom gostili Lodž, Sosnowiec, Katovice in Bielsko-Biala, na njem pa bodo od evropskih reprezentanc nastopile Anglija, Francija, Italija, Portugalska, Španija in gostiteljica Poljska.
Uefa, v katero je vključenih 55 nacionalnih zvez s stare celine, je po vključevanju zasebnih vlagateljev v svetovna prvenstva zagrozila z bojkotom vseh tekmovanj pod okriljem Fife. Po umiku prvotne ideje Giannija Infantina je od Fife zahtevala tudi zagotovilo, da v prihodnje ne bo več poskušala s tovrstnimi posegi, po poročanju britanskih medijev pa je zdaj moč sklepati, da je Uefa od Fife prejela tovrstna zagotovila.
Infantino je po svoji odločitvi glede vprašanja zasebnih vlagateljev v organizacijo svetovnih prvenstev pod velikim pritiskom. Zlasti med evropskimi nogometnimi zvezami je vse močnejša želja po njegovi zamenjavi. Prvo priložnost za to bodo imeli na volilni skupščini Fife, ki bo 18. marca prihodnje leto v maroškem Rabatu. Infantinu so po izbruhu afere podporo umaknile številne evropske zveze, danes je to storila tudi italijanska zveza (Figc).
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