Uefa in Fifa zgladili spor? Zloglasen bojkot naj bi bil stvar preteklosti

Po navedbah otoških medijev bo žensko svetovno prvenstvo do 20 let, ki se bo čez nekaj dni pričelo na Poljskem, potekalo tudi z evropskimi reprezentancami. Svetovno prvenstvo za mlade nogometašice bodo med 5. in 27. septembrom gostili Lodž, Sosnowiec, Katovice in Bielsko-Biala, na njem pa bodo od evropskih reprezentanc nastopile Anglija, Francija, Italija, Portugalska, Španija in gostiteljica Poljska.

Uefa, v katero je vključenih 55 nacionalnih zvez s stare celine, je po vključevanju zasebnih vlagateljev v svetovna prvenstva zagrozila z bojkotom vseh tekmovanj pod okriljem Fife. Po umiku prvotne ideje Giannija Infantina je od Fife zahtevala tudi zagotovilo, da v prihodnje ne bo več poskušala s tovrstnimi posegi, po poročanju britanskih medijev pa je zdaj moč sklepati, da je Uefa od Fife prejela tovrstna zagotovila.