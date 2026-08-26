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Nogomet

Uefa in Fifa zgladili spor? Zloglasen bojkot naj bi bil stvar preteklosti

Varšava, 26. 08. 2026 16.10 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA
Gianni Infantino si je tekmo Anglija - Iran ogledal v družbi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina

Članice Evropske nogometne zveze (Uefa) naj bi umaknile grožnjo z bojkotom zavoljo zdaj že opuščenih načrtov predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina o vključevanju zasebnih vlagateljev v organizacijo svetovnih prvenstev, je poročanje britanske medijske hiše Sky News in časnika The Times povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

Po navedbah otoških medijev bo žensko svetovno prvenstvo do 20 let, ki se bo čez nekaj dni pričelo na Poljskem, potekalo tudi z evropskimi reprezentancami. Svetovno prvenstvo za mlade nogometašice bodo med 5. in 27. septembrom gostili Lodž, Sosnowiec, Katovice in Bielsko-Biala, na njem pa bodo od evropskih reprezentanc nastopile Anglija, Francija, Italija, Portugalska, Španija in gostiteljica Poljska.

Uefa, v katero je vključenih 55 nacionalnih zvez s stare celine, je po vključevanju zasebnih vlagateljev v svetovna prvenstva zagrozila z bojkotom vseh tekmovanj pod okriljem Fife. Po umiku prvotne ideje Giannija Infantina je od Fife zahtevala tudi zagotovilo, da v prihodnje ne bo več poskušala s tovrstnimi posegi, po poročanju britanskih medijev pa je zdaj moč sklepati, da je Uefa od Fife prejela tovrstna zagotovila.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

Infantino je po svoji odločitvi glede vprašanja zasebnih vlagateljev v organizacijo svetovnih prvenstev pod velikim pritiskom. Zlasti med evropskimi nogometnimi zvezami je vse močnejša želja po njegovi zamenjavi. Prvo priložnost za to bodo imeli na volilni skupščini Fife, ki bo 18. marca prihodnje leto v maroškem Rabatu. Infantinu so po izbruhu afere podporo umaknile številne evropske zveze, danes je to storila tudi italijanska zveza (Figc).

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KOMENTARJI5

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boslo
26. 08. 2026 17.31
Pa saj je Ceferin rekel, da dela s kriminalci. Infantino trdi podobno...
Odgovori
0 0
jugatneme
26. 08. 2026 17.27
Spet kakšna kuhinja Infantina, pod pokroviteljstvom onega oranžnega klovna Donalda
Odgovori
0 0
Vojko Kos
26. 08. 2026 17.21
Sta si razdelila denar?
Odgovori
+0
1 1
Hinkoinvinko
26. 08. 2026 17.05
denar zgliha vse
Odgovori
+0
1 1
InFlames123
26. 08. 2026 16.36
kaj je čeferin? a so ti big boysi pokazal kdo je glavni?
Odgovori
-1
1 2
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